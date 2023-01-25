Заросли борщевика в Тверской области видны даже из космоса

Очаги произрастания борщевика может отметить на карте любой житель Тверской области. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверская область богата борщевиком. Им у нас покрыто более 40 тысяч гектаров земель, из них 37 тысяч гектаров - это земли сельхозназначения. Ежегодно площадь распространения борщевика увеличивается на 10%, и это несмотря на начавшуюся борьбу с ним властей, активистов, ученых Тверской сельхозакадемии (здесь из него даже умеют гнать спирт), неравнодушных граждан. Вот теперь и «Роскосмос» подключился.

- В рамках реализации межведомственной программы по борьбе с борщевиком Сосновского Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» предоставлены исходные данные космической съемки территории Тверской области в период активной вегетации борщевика Сосновского общей площадью 77 165 кв. км, что составляет 91,7% площади Тверской области, - сообщили о проделанной совместной работе в Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций.

К концу года обещают отснять из космоса 100 % тверских земель.

Карта эта размещена на сайте «Антиборщевик». Посмотреть ее и добавить места произрастания борщевика может любой.

Карта пока, так сказать, сыроватая и недоделанная. В нее добавляют места произрастания антиборщевик-активисты, которые проживают в крупных городах. Оттого при взгляде на карту создаётся впечатление, что самое засилье борщевика - в Москве, Ярославле, Калуге, Питере... Это если рассматривать близлежащие области. На самом деле в Тверь, к примеру, борщевик пришёл из районов. Но жители райцентров и деревень, очевидно, про этот проект пока не слышали и на карту свои борщевичные метки не ставили. Здесь, конечно, нужна рука министерства, ответственного за борьбу с борщевиком, точнее - рука его специалистов, которые нанесут и актуализируют все известные места распространения этого растения.

Напомним, что борщевик Сосновского сорняком был признан лишь в 2015 году, но до сих пор не относится к карантинным растениям. В России нет федерального закона, позволяющего начать государственную масштабную работу по уничтожению борщевика.

Для решения глобально борщевичного вопроса необходимы федеральная комплексная программа, финансирование из бюджета, новая законодательная база.

В ЧЕМ ЗАМЫСЕЛ КАРТЫ

Если вы захотите нанести на карту известные вам места произрастания борщевика, заходите на сайт «Антиборщевик». Здесь есть подробная инструкция по работе с картой.

Составители поясняют, зачем она нужна:

1. Для планирования работ

Если вы сами будете бороться, то, зная площадь участка, можно посчитать, сколько нужно людей для проведения работ, сколько инвентаря и всего остального.

2. Для переговоров с местной администрацией Когда будете обращаться, с картой гораздо проще объяснять конкретную ситуацию, чем просто словами.

3. Для знакомства соседей-активистов В текстовом описании участка можно оставить свои контакты (электронная почта, аккаунт в какой-нибудь соцсети и др.). Кто захочет объединить с вами усилия, напишет вам, а вместе бороться легче.

КАК РАБОТАТЬ С КАРТОЙ

На этой карте должен быть только борщевик Сосновского, поэтому придётся стать немножко ботаниками. Прежде чем отмечать участки на карте, пожалуйста, убедитесь, что вы умеете отличать нашего «клиента» от всех похожих растений. Погуглите в интернете фото сорняка.

Просмотр карты борщевика доступен всем, редактирование - только зарегистрированным на сайте пользователям.

При первом заходе, скорее всего, сайт запросит у вас доступ к вашей геопозиции. Скажите ему «Разрешить».

Для того чтобы дать ссылку на некоторое место, нужно приблизить на карте то место, которое вам нужно, и скопировать из адресной строки браузера то, что в ней в данный момент имеется. Это ссылка на карту с параметрами, соответствующими текущему виду.

Как выбрать слой: справа вверху есть кнопка, нажав на которую, можно выбирать слой, на который вы нанесёте место расположения борщевика. Кроме карты, есть несколько вариантов спутниковых снимков. На вашу местность могут быть в наличии не все снимки (или не все интересного вам качества), поэтому просто потыкайте и посмотрите, с чем вам удобнее работать.

Как добавить участок: переместитесь в нужное вам место на карте путём сдвига и масштабирования. Потом нажмите кнопку «Добавить участок».

Дальше нужно нарисовать многоугольник, то есть обвести участок, тыкая вершины через некоторые промежутки.

Дальше нужно задать цвет, соответствующий участку (цветовая схема соответствует типу работ, которые следует проводить на данном участке):

- красные - сплошные заросли,

- желтые - частично заросшие территории,

- зелёные - территории под контролем неравнодушных граждан.

Потом пишем текстовое описание. Название тоже можно написать, если вы его не укажете, по умолчанию туда автоматически вписывается ближайший адрес.

Нажимаем «Сохранить». Если вы передумали добавлять участок, можно нажать кнопку «Отмена».

КСТАТИ

Власти Тверской области заявили, что в 2023 году на уничтожение борщевика потратят более 20 млн рублей.

Есть специальная программа по борьбе с этим ядовитым сорняком, самый действенный механизм которой - это денежные штрафы для тех, на чьей территории борщевик растёт.

Для граждан, которые отказываются бороться с борщевиком, штраф - 3 тысячи рублей, для юридических лиц - 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф увеличится: для граждан он составит 5 тысяч рублей, для юрлиц - 100 тысяч.

Конечно, есть в арсенале районных администраций и обработка гербицидами, и окашивание, но это было и в былые годы, штрафы же ввели лишь в прошлом году.