Как семьи Тверской области будут получать социальные выплаты в 2023 году

Детские выплаты мамы в этом году будут получать по новому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Тверской области произошёл ряд перемен в сфере социальной поддержки семей с детьми. Расскажем об изменениях подробно.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТКАПИТАЛ ВЫРОС

С 1 января 2023 года вырос размер регионального материнского капитала. Для семей, у которых третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2023 года, размер поддержки составит 76 893 руб. (в 2022 году сумма была 72 884 руб.).

Право на выплату имеют женщины, родившие (усыновившие) третьего ребёнка либо последующих детей начиная с 1 января 2012 года. Могут получать выплату и мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребёнка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2012 года. Предоставление маткапитала осуществляется в случае совместного проживания родителя с детьми.

Выплату предоставляет Государственное казённое учреждение «Центр выплат «Тверская семья».

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ ОБЪЕДИНИЛО ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

С 1 января 2023 года ряд действующих мер социальной поддержки объединило единое пособие. Оно заменяет:

- пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности;

- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка;

- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ими возраста трёх лет;

- ежемесячную выплату на ребёнка 3-7 лет;

- ежемесячную выплату на ребёнка 8-17 лет;

- ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей.

Важно! Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения.

Размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого (для беременных женщин) или ребёнка (детские пособия).

На получение единого пособия имеют право семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Кроме того, учитывается и владение имуществом. Пособие получат семьи, обладающие (одновременно) следующим имуществом:

- одной квартирой любой площади (или несколькими квартирами, если общая площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м);

- одним домом любой площади (или несколькими домами, если общая площадь на каждого члена семьи менее 40 кв. м);

- одной дачей;

- одной машиной и одним гаражом (машиноместом) или двумя машинами и гаражами - для многодетных;

- земельными участками общей площадью не более 0,25 га для горожан и не более 1 га для сельских жителей;

- одной единицей самоходной сельхозтехники или одной моторной лодкой (катером).

Если семья владеет недвижимостью в долевой собственности и среди собственников есть не члены семьи, то учитываться будут только доли от одной трети и больше.

Выплачивает единое пособие Социальный фонд России по Тверской области (вновь созданное ведомство, объединившее Пенсионный фонд и Фонд социального страхования).

УВЕЛИЧЕНА ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА

С января 2023 года поменялся размер ежемесячной денежной выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей - до достижения ими возраста трёх лет.

При этом, как отмечают в областном Минсемьи, для тех, у кого выплата была назначена в 2022 году, её размер остаётся прежним: 13 606 руб. При новых назначениях или продлении выплаты в 2023 году её размер составит 14 055 руб. (повышенная сумма будет выплачиваться с даты обращения).

Важно! Семья, в которой третий ребёнок родился до 31 декабря 2022 года (включительно), вправе выбрать, обратиться ли за назначением или продлением выплаты по ранее действовавшим правилам или перейти на единое пособие. Семьи, в которых третий ребёнок появился с 1 января 2023 года, будут получать единое пособие.

Выплату предоставляет «Центр выплат «Тверская семья».

УВЕЛИЧЕНА ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ

Выплата на детей от 3 до 7 лет с января 2023 года проиндексирована в связи с увеличением размера регионального прожиточного минимума на детей. Индексация будет осуществлена автоматически, заявление подавать не нужно.

Важно! С января 2023 года данная выплата производится только по имеющимся назначениям до окончания срока их действия или до перехода на единое пособие. Что касается новых назначений, они будут выплачиваться как единое пособие через Социальный фонд РФ.

Увеличенные размеры выплат на детей 3-7 лет:

50% от прожиточного минимума на детей - 7 028 руб. (было 6 803 руб.)

75% от прожиточного минимума на детей - 10 541 руб. (было 10 205 руб.)

100% от прожиточного минимума на детей - 14 055 руб. (было 13 606 руб.)

- В январе данная выплата поступает получателям в прежнем размере, доплата за январь будет в феврале, - уточнила директор «Центра выплат» Татьяна Апреликова. - С февраля пособие будет приходить уже в новом размере полностью.

Выплату предоставляет ГКУ «Центр выплат «Тверская семья».

КУДА ЗВОНИТЬ

ГКУ «Центр выплат «Тверская семья»:

8 (4822) 45-27-05.

По вопросам пособий, выплачиваемых «Тверской семьёй», можно также обращаться на номер контакт-центра Соцфонда РФ.

Социальный фонд РФ по Тверской области:

8-800-6000-000 - контакт-центр;

8-920-194-71-70 - номер WhatsApp и Viber для текстовых обращений жителей Тверской области.

НА ЗАМЕТКУ

В ведении Центра выплат «Тверская семья» остаются следующие меры поддержки:

- ежемесячная выплата на ребёнка 3-7 лет, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ими возраста трёх лет, ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей (все эти выплаты - до перехода на единое пособие);

- выплата ежемесячного пособия многодетной семье;

- выдача свидетельства на региональный материнский капитал;

- выплата регионального маткапитала;

- выдача удостоверения многодетной семьи;

- социальная выплата при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье с использованием ипотечных жилищных кредитов;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей (осуществляется только тем беременным женщинам, которые не являются получателями нового единого пособия);

- оказание адресной социальной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в центральную районную больницу (осуществляется только тем беременным женщинам, которые не являются получателями нового единого пособия);

- выдача сертификата на приобретение автотранспорта многодетным семьям Тверской области;

- обеспечение школьной формой детей с 1-го по 11-й классы из многодетных семей;

- предоставление субсидии многодетной семье по оплате коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами;

- признание семей нуждающимися в предоставлении дополнительной меры поддержки - питания детей в школах;

- признание семей нуждающимися в предоставлении дополнительной меры поддержки - обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.