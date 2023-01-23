Калининской АЭС достигнуты все индикаторы для статуса «Цифровое ПСР-предприятие»

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Комиссию возглавила заместитель директора департамента экономического анализа и управления операционной эффективностью - начальник отдела экономического планирования и управления операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом» Татьяна Силина. В состав команды проверки также вошли представители АО «ОКБМ Африкантов», АО «ПСР», АО «Гринатом», ЧУ «Цифрум», АНО «Корпоративная академия Росатома».

Индикаторами оценки являлись применение цифровых технологий, цифровые ПСР-образцы в производственных потоках и процессах обеспечения производства, цифровое моделирование, электронные инфоцентры.

Уже сейчас Россия входит в Топ-10 стран по цифровизации, а отдельные отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта – на шаг впереди зарубежных. Упрочить положение и занять лидирующее положение на мировой арене позволит фиксация в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта достижение технологического, цифрового, культурного, образовательного, целостного суверенитета.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

По словам Татьяны Силиной, все индикаторы для статуса «Цифровое ПСР-предприятие» достигнуты. Экспертами выданы рекомендации для дальнейшего совершенствования деятельности в части реализации стратегии развития цифровых ПСР-образцов, потоков и процессов Калининской АЭС.

Высокие производственные результаты были реализованы благодаря качественно проведенным ремонтным кампаниям, совершенствованию производственных процессов и применению инструментов цифровизации. В числе самых крупных цифровых решений, применяемых на Калининской АЭС, - цифровой ПСР-образец «Оперативное управление эксплуатацией энергоблока». Развитие российской экономики во многом связано с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений.

Результатом работы РППК стал подписанный меморандум, в котором дана оценка выполнению основных показателей развития ПСР. В дальнейшем документ будет рассмотрен на заседании Управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли», на котором будет принято решение о присвоении Калининская АЭС статуса «Цифровое ПСР-предприятие».