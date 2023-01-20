Смертный солдатский медальон «заговорил» через 20 лет: Поисковикам удалось установить имя погибшего в Тверской области воина

Фрагмент записки из смертного медальона погибшего воина. Фото: предоставлено Олегом Гусевым

«Радостно, когда начинают «говорить» старые медальоны, которые терпеливо лежали и ждали своего часа. Они не были прочитаны после подъёма. Но время идёт, меняются технологии» - это вступительные слова поста, опубликованного в паблике тверского научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг». В нем рассказывается о том, как спустя 20 лет все-таки удалось прочитать записку в смертном солдатском медальоне и установить имя одного из красноармейцев, погибших в боях с фашистами в Западнодвинском районе ныне Тверской области.

Был расшифрован медальон числившегося без вести пропавшим бойца 252-й стрелковой дивизии 29-й армии - Николая Анисимовича Ремизова (1916 год рождения, уроженец села Русская Норка Пензенской области). Он был призван в армию в самом начале Великой Отечественной войны - 25 июня 1941 года - Калининским РВК города Москвы. А в октябре 1941-го пропал без вести.

Останки бойца и находившийся при нем медальон обнаружили еще летом 2002 года в районе деревни Сазонки участники поисковых отрядов «Кречет» (Тюмень), «Подвиг» (Андреаполь) и «Память» (Западная Двина).

Долгое время медальон хранился поисковиками, но расшифровать его и установить имя поднятого бойца удалось лишь спустя 20 с лишним лет благодаря современным технологиям.

Расшифровали медальон опытные поисковики - специалисты по прочтению угасших записей солдатских записок Олег Гусев из Конаково, Александр Дударёнок из Беларуси и Михаил Кашликов из Брянска.

Записка Николая Ремизова, её удалось расшифровать. Фото: Предоставлено Олегом Гусевым.

«КП»-Тверь» связалась с Олегом Гусевым и узнала подробности. Поисковик рассказал, что они работали не над одной, а над тремя записками солдат:

- Проблема была в том, что сами записки были вложены в металлические капсулы. От долгого нахождения в земле на бумаге появился налет оксида железа, то есть той самой ржавчины. Она скрывала записи. Чтобы смыть ржавчину, применяли раствор щавелевой кислоты, так как он не трогает записи и саму бумагу. После того как смыли, использовали хорошие сканеры, которые еще пятнадцать лет назад были недоступны. Отсканировали записки и уже в графическом редакторе «вытянули» записи и смогли прочитать имена и фамилии солдат. Записка Николая Ремизова сохранилась лучше, её удалось прочитать.

Поисковиками уже найден внук красноармейца - Владимир Ремизов, проживающий в Москве. Ему, судя по всему, и будет передан медальон.

Останки Николая Ремизова упокоены на одном из воинских мемориалов Западнодвинского района.

Что касается двух других записок, то одна из них принадлежит красноармейцу Алексею Фёдоровичу Рудину 1909 года рождения. Известно, что он родился в Пензенской области. Останки Алексея Рудина с медальоном были подняты рядом с деревней Катково Западнодвинского района местным поисковым отрядом «Память».

- Последнее письмо от него датировано 25 августа 1941 года, а уже в октябре того же года Алексей Фёдорович признан пропавшим без вести, - сообщается в паблике НИ ВПЦ «Подвиг». - Теперь, когда медальон прочитан, имя бойца будет увековечено на братской могиле деревни Брод, где он и захоронен. Кстати, именно в районе деревни Брод 17 июля 1941 года, через 26 дней после вторжения, и начались бои с фашистами на Верхневолжской земле.

Розыск родственников этого погибшего солдата уже ведётся. О третьем установленном бойце «Подвиг» сообщит позднее.