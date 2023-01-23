Илья Ковальчук никого пока в Твери тренировать не будет

Илья Ковальчук продолжит играть в хоккей, но только с друзьями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, выдающийся нападающий, генеральный менеджер сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине 39-летний Илья Ковальчук заявил о завершении карьеры в профессиональном спорте и дальнейших своих планах на хоккей. Об этом на днях загудел интернет. Что касается планов, то Илья Валерьевич обмолвился, есть у него некие виды на развитие этого спорта в родной Твери. Какие? Утаил.

За подробностями мы позвонили маме олимпийского чемпиона Любови Ковальчук, которая работает заведующей поликлиникой в Твери.

- Да, действительно, карьеру в большом спорте он завершил. В этом году ему 40 лет, куда дольше, - прокомментировала Любовь Николаевна. - А вот что касается видов на Тверь, то это пока только планы.

Многие в Твери, а город богат талантливыми юными хоккейными дарованиями, хотели бы, чтобы развитием этого вида спорта в родном городе занялся Ковальчук. И он хотел бы. Но одного желания мало, нужно, чтоб срослось много всего. И желание администрации города или области, и найденные под это инвестиции. А времена сейчас непростые. Так что пока в обозримом будущем Ковальчук никого тренировать в Твери не будет.

- Илья в одном из последних интервью сказал, что часто играет в Москве в хоккей с друзьями и получает от этого большое удовольствие. Он сейчас в столице? Чем занимается?

- Нет, сейчас он улетел в Майами к семье. (Ковальчук с 2001 года, как был выбран первым номером на драфт в НХЛ, живёт на две страны — Ред.). Потом поедет в Бразилию, его старший сын занимается футболом, тренировки проходят в этой стране, - поделилась Любовь Ковальчук.

Семья Ильи Ковальчука - это супруга Николь, экс-участница группы «Мираж» и четверо детей — две девочки и два мальчика. В планах легенды хоккея в конце зимы приехать в Россию.

Что до Америки, то дом в Майами, где сейчас проживает семья, не единственная недвижимость. В прошлом году много шумихи в российской и американской прессе наделала продажа им поместья Альпайне, штат Нью-Джерси за 14,99 миллионов, со скидкой в три миллиона долларов от первоначальной цены. Ранее звезда мирового хоккея расстался с домом с видом на океан в Беверли-Хиллз. Владел, а может и владеет недвижимостью в Москве.