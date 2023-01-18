Начнём со спичек: Победитель конкурса «Русь мастеровая» из Твери учит детей создавать чудесные изделия из дерева

Примеры резного творчества в мастерской "Живое дерево". Фото: Александр ЖМУЛИН

Не так давно 61-летний мастер-резчик по дереву Сергей Федотов из Твери был призван одним из победителей конкурса народных мастеров «Русь мастеровая». Корреспондент "КП"-Тверь" узнал об этом и решил пообщаться с умельцем, а в итоге попал в замечательную мастерскую и заодно узнал о кудринской резьбе и образе коня в тверских промыслах...

Сергей Алексеевич преподает в творческой мастерской художественной обработки древесины "Живое дерево" при Дворце творчества детей и молодежи в Твери. Открыта она была в 2013 году. То есть в 2023-м у нее юбилей.

Сергей Федотов рядом с рабочими инструментами. Фото: Александр ЖМУЛИН

МИР МАСТЕРСКОЙ

Это сравнительно большое, но при этом уютное помещение с несколькими секторами, самый большой из которых заставлен маленькими столиками для занятий резьбой.

Здесь занимаются художественной резьбой по дереву ребята. Фото: Александр ЖМУЛИН

В глаза сразу бросаются развешанные на стенах деревянные шкапчики, шкатулки, солонки, панно с красивыми резными орнаментами, какими-то силуэтами животных (например, коней и львов), а также небольшие станки и деревянные "картины" церквей, дворцов и еще каких-то архитектурных строений.

Образцы творчества - это изделия из спичек. Фото: Александр ЖМУЛИН

Образцы резного творчества. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я также обратил внимание на настенные часы, встроенные в панно с изображением лесной красавицы рыси, конечно же, из дерева.

Часы с рысью и другие изделия. Фото: Александр ЖМУЛИН

Что интересно, запах древесины ощущался, но не сказать, чтобы сильно.

Сергей Федотов оказался невысоким добродушным увлеченным своим делом, а лучше сказать народным промыслом человеком.

- В 2013 году в мастерской я начал заниматься с 16 учениками, сейчас их уже 110, - сообщил мастер-педагог. - Сюда ходят обучаться резьбе дети от семи лет и до 18-ти, плюс некоторые уже учатся в колледжах и также продолжают приходить.

Что интересно, среди учеников Сергея Федотова, несмотря на стереотипы о работе с деревом, сейчас есть и 16 девочек. И он их хвалит:

- Они делают шикарные вещи, потому что девочки вообще более аккуратные, у мальчиков руки все-таки погрубее, а девочки лучше тоньше чувствуют нож руками.

Сергей Алексеевич отметил, что дети у него сразу не вырезают по дереву:

- Начинаем мы работать со спичками. Делаем фигурки всевозможные, например, анимационные, потом - домики, барельефы. Потом начинают собирать макеты больших серьезных зданий.

К примеру, в мастерской собрали похожий на средневековый католический монастырь Приоратский дворец - комплекс, который по заказу императора Павла I и по проекту гениального архитектора Николая Львова был возведен в 1799 году в Гатчине.

Сергей указал мне на макет в стеклянном шкафу. Красивая работа, так и не скажешь с виду, что из спичек сделано.

Макет Приоратского дворца. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мастер сообщил, что в этом году с ребятами собирается создать макет колокольни Борисоглебского монастыря в Торжке.

- Почему из спичек делаем? Потому что это очень доступный материал. Из дерева мы не вырезаем макеты зданий, так как тут нужны специальные инструменты. У нас же тут инструменты очень простые, которыми могут пользоваться дети. Гравюры, лобзики, ножи-косяки, стамески. Есть небольшие станки - лобзиковые, шлифовальные, сверлильные, два токарных и т.д., - прокомментировал Сергей Алексеевич.

А из дерева тут также делают предостаточно чудесных вещей.

Я обратил внимание на стоявшую чуть в стороне резную картину, дополненную объемными людскими фигурками. Она мне смутно что-то напомнила.

- Это изображена Скорбященская улица в Твери в XIX веке, сейчас - Деметьева, - пояснил мастер. - Ее сделал Савелий Салюков. Это копия живописной картины тверского художника Николая Дулько. Он, кстати, видел ее на нашей выставке в детском музейном центре в прошлом году, ему понравилось. Похвалил.

Вырезанная по дереву картина с изображением улицы Скорбященской (ныне - Андрея Дементьева). Фото: Александр ЖМУЛИН

Ряджом с картиной - фигурка хранителя Твери от Сергея Федотова. Фото: Александр ЖМУЛИН

Картина покрыта воском.

- Мы покрываем изделия только маслом или воском, лаком не пользуемся, у нас только экологичные вещи, - пояснил Сергей Алексеевич. - Если поделка будет использоваться в быту, например, солонка, то идет масло, если будет просто стоять для украшения, как шкатулка, то воск.

По словам мастера, некоторые вещи в мастерской могут сделать и на заказ, но стоит это недешево - работа эксклюзивная, не поточная.

МАСТЕР-ПОБЕДИТЕЛЬ

- Сам я с детства любил ковыряться с деревом, но серьезно занялся уже позже, рассказал Сергей Федотов. - Работал в старших классах школы №49 учителем труда, и в начале 1990-х к нам устроился Виктор Грибков, который как раз занимался резьбой по дереву. И вот я потихонечку начал у него перенимать это искусство. Потом уже продолжил осваивать по самоучителю.

По словам мастера, его первой серьезной законченной работой стали шахматы с фигурками по мотивам ледового побоища. Теперь над похожими работает один из его учеников.

В конкурсе "Русь мастеровая" Сергей Федотов победил с изделием под названием швейка. Это младшая сестра прялки.

Та самая швейка. Фото: из архива Сергея Федотова

А до этого, оказывается, также стал победителем на областном конкурсе "Губерния мастеровая".

- Там я представил русская традиционная игрушку - маленькую лошадку на колесиках с чисто тверской геометрической резьбой, рассказал мастер. - В Тверской области образ коня часто встречается в народных промыслах, например, на полотенцах, на ковшах, причем у нас в регионе есть такая традиция, что делается не одна голова, а три, как тройка. Также, к слову, для тверских орнаментов свойственны изображения медведя, сказочных птиц, типа сиринов. В резьбе также часто используются солнечные символы, знаки. Это еще из язычества идет.

Сергей Алексеевич по ходу разговора показал некоторые вещи в работе. К примеру, шкатулку с кудринской резьбой.

Главная особенность этой сформировавшейся в Подмосковье в позапрошлом веке резьбы - густой орнамент из листьев, цветов, ветвей.

А вместо ножек у этой шкатулки будут медведи. Естественно, деревянные (смотрите видео ниже).

Алексей Федотов говорит, что художественная работа с деревом - это очень само по себе полезное занятие - развивается мелкая моторика, терпение, плюс - воображение, творческое мышление, чувство перспективы. И подарок близким и знакомым всегда можно классный сделать.

Шкатулки работы Сергея Федотова. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Само взаимодействие с деревом - живым материалом - это здорово, - добавляет мастер. - Дерево лечит. Так придешь порой с давлением, начинаешь с деревом работать и чувствуешь - легче становится.