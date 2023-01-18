Досуг в Твери с 18 по 25 января: Музыка известных мультфильмов, единение слова и мелодии, благотворительный концерт и масштабная выставка

В Твери готовится большая выставка, и еще немало интересных событий в культурной жизни - впереди. Фото: ТГМВЦ

КОНЦЕРТЫ

Мир Диснея и Пушкин в музыке

22 января в 13:00 Тверская филармония приглашает на концерт с песочной анимацией "Вселенная Уолта Диснея".

Публике обещано волшебное путешествие в удивительный мир Уолта Диснея с камерным оркестром Antonio Orchestra.

– Это встреча с музыкой из любимых фильмов в необычном обрамлении песочных картин, появляющихся прямо на глазах у зрителей. Благодаря этому образы и сцены всемирно известных фильмов «Холодное сердце», «Красавица и чудовище», «Аладдин», «Мулан», «Русалочка», «Пираты Карибского моря» оживут в воображении зрителей, - написано в анонсе.

За песочную анимацию отвечает Анна Иванова.

Стоимость: 500 рублей

6+

25 января в 18:30 филармония приглашает на литературно-музыкальную программу по произведению Александра Пушкина "Метель".

Текст читает актер Тверского ТЮЗа, заслуженный артист России Андрей Иванов.

Музыкальные иллюстрации композитора Георгия Свиридова к повести «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание», «Отзвуки вальса», «Зимняя дорога») исполняет губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» под управлением почетного работника культуры и искусств Тверской области Андрея Кружкова.

Режиссёр программы - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость: 400 рублей.

6+

Спой детям

20 января в 17:00 клуб BIGBEN (ул. Брагина, д.2) состоится большой заключительный концерт благотворительного рок-марафона "Спой детям".

Цель этого музыкального марафона - сбор средств для помощи подопечным фонда Свет.Дети. Речь идет об онкобольных ребятах.

Все деньги от концертов идут на лечение этим детям.

Кроме музыки на концерте будет организован аукцион картин тверских художников Андрея Юдина, Владимира Васильева и Николая Дулько.

Цена билетов: 350-400 рублей.

16+

ВЫСТАВКИ

Искусство портрета

20 января в 16:00 в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится открытие областной художественной выставки «Портрет».

- Выставка призвана показать портретный жанр в современной тверской живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве — во всём его типологическом и стилистическом разнообразии, - пишет в анонсе искусствовед Анна Шестакова.

Вернисаж давно ожидаем, ведь предыдущая выставка портрета состоялась в Твери четверть века назад - в 1998 году.

В экспозиции планируется представить работы около 40 художников, среди которых такие мастера, как Геннадий Самойлов, Константин Федоров, Владимир Абрамович, Евгений Антонов, Михаил Пантелеев и другие.

Также к участию приглашены студенты старших курсов художественных вузов и колледжа имени А.Г. Венецианова.

Выставка подготовлена Тверским областным отделением Союза художников России.

Цена билетов: 60-120 рублей.

12+