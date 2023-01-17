Жители Твери пожаловались на водителей общественных автобусов, которые не подъезжают близко к бордюрам возле остановок

Некоторые водители почему-то не останавливаются близко к бордюру остановки, доставляя неудобства гражданам. Фото: Александр ЖМУЛИН

3 февраля мы отметим три года, как синие «ЛИАЗы» разной вместимости исправно перевозят пассажиров по улицам Твери и предместьям. Все автобусы низкопольные - сделанные с таким прицелом, чтобы при подъезде к остановке пожилые люди, либо люди с больными или травмированными ногами, могли легко перейти с бордюра в салон автобуса, и также выйти.

После новогодних праздников неожиданно стали поступать обращения от горожан, что приходится прикладывать усилия, а то и прыгать, чтобы войти в автобус, или выйти из него. Назывались и неубранные обочины, большое расстояние от автобуса до бордюра.

Корреспондент «КП»-Тверь» Александр Жмулин проехался по нескольким остановкам, которые называли наши читатели, либо радиослушатели тверского эфира «Радио Комсомольская правда» (99,3 FM).

Я пользуюсь периодически автобусами и сам замечал, что иногда автобусы действительно останавливаются далековато от остановки. Казалось бы, не проблема. Но вот пожилые люди, которым уже трудно прыгать, как козликам, или людям с какими-либо повреждениями, так не покажется. Как и мамам с колясками, кстати.

Порой такая ситуация, может возникнуть из-за плохо очищенного от снега или льда у подъезда к остановке.

По дороге к остановке «1 городская больница», я встретил опирающегося на трость дедушку идущего из травмпункта рядом с поликлиникой. Анатолий Николаевич, так он представился, сказал, что ему 84 года.

- Да, иногда на таком расстоянии от бордюра останавливаются автобусы, что мне, например, с больным позвоночником, очень трудно зайти, приходится за дверь держаться, - ответил Анатолий Николаевич на мой вопрос и обратил внимание на еще одну проблему:

- Посмотрите, территория перед травматологическом пунктом - сплошной лед и колдобины. Это безобразие.

У травмпункта не мешало бы привести в порядок территорию. Фото: Александр ЖМУЛИН

Действительно, пока идешь в травмпункт, можно прямо рядом с ним еще травму получить...

Но вернемся к автобусам.

- Некоторые водители подъезжают и останавливаются так, что приходится чуть ли не прыгать в автобус или из автобуса на тротуар, - стоя на остановке прокомментировала 75-летняя Александра Ивановна. - Притом, возможность подъехать ближе к остановке есть, как здесь, например. Это неудобно и неправильно. Я понимаю, если подъезд к остановке во льду и снегу и подъехать ближе никак, но когда препятствий нет... Торопятся, видимо или по неопытности. Не знаю. Но много автобусов подъезжает как надо, такие водители - молодцы.

В этот момент с заметным зазором остановился автобус №9. А следом за ним вплотную к бордюру, удобно для граждан, подъехал автобус №33.

Подъехал как попало, с зазором. Фото: Александр ЖМУЛИН

А следом за ним другой автобус уже подъехал нормально. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я проверил ситуацию еще на нескольких остановках вблизи пары медучреждений. Около Областного реабилитационного центра (бывшая горбольница №5) на улице Горького остановочного павильона не оказалось вообще. Люди на остановке сказали, что не помнят, чтобы он тут стоял...

- Тут еще нормально автобусы останавливаются, вот на улице Комарова, где я живу, иногда вообще за метр к остановке подъезжают почему-то, - рассказала мне 83-летняя Галина Сергеевна. - Это зависит по большей части от водителей, мне кажется. Кто-то добросовестный, внимательный, а кто-то безалаберный.

По поводу самих остановок пожилая женщина добавила:

- А павильоны эти современные мне не нравятся - маленькие, сидений мало.

На этой остановке, кстати, я автобусов, останавливающихся далековато от бордюра, не заметил.

К остановке на улице Горького недалеко от реабилитационного центра автобусы подъезжали близко в остановке. Фото: Александр ЖМУЛИН

Однако, пока говорил с пенсионеркой, увидел странную картину. Пожилой мужчина, опирающийся сразу на две палочки и с трудом передвигающийся, спешил к подъехавшему автобусу №30. Он немного замешкался, но все-таки, когда уже все пассажиры зашли, успел подойти к задней двери. Но водитель захлопнул двери прямо перед ним и уехал. Наверное, не заметил. Пожилой мужчина тяжко и горько вздохнул и остался ждать другого автобуса...

Я проехался также до остановки рядом с горбольницей №7 на Петербургском шоссе. Она делит крышу с цветочным ларьком старого, но доброго образца - под навесом две скамеечки.

Подъехавший автобус №56 остановился нормально - близко к бордюру.

- Я особо на то, что близко к бордюру не подъезжают, внимания не обращаю, не стар еще, но, для людей пожилых, которые с трудом передвигаются, конечно, это проблема, лишние неудобства, - поделился 51-летний мужчина по имени Андрей. – Кстати, как-то сам бабушке одной помогал в такой ситуации выходить, когда далеко от остановки остановился автобус. Я думаю, это чаще от невнимательности водителей идет.

КОММЕНТАРИЙ ПЕРЕВОЗЧИКА

В связи с поступившими в редакцию «Комсомольской правды-Тверь» жалобами от пожилых жителей Твери о том, что встречаются случаи, когда к остановкам рядом с больницами автобусы подъезжают не вплотную к тротуарам, сообщаем следующее.

Все водители «Транспорта Верхневолжья» проинструктированы, как нужно подъезжать к остановочным пунктам. Согласно должностной инструкции водителя, подъезд к остановке осуществляется на расстоянии 20-40 см от бордюра. Наши сотрудники в работе придерживаются данного правила.

Однако бывают случаи, когда в парковочных карманах и перед остановочными пунктами наблюдается скопление личных автомобилей горожан. В таких ситуациях водитель может подъезжать к бордюру на большее расстояние. Это необходимо для безопасности пассажиров, находящихся в автобусах. Поскольку при такой остановке автобуса последующий выезд из парковочного кармана при большом количестве личных автомобилей перед остановочным пунктом будет наиболее безопасным, ведь автобусу нужно определенное место для совершения маневра.

Также направлено письмо в ГИБДД с просьбой установить контроль за нарушением правил парковки в районах остановок общественного транспорта с применением эвакуации.

Уважаемые автомобилисты, просим вас не парковать свои транспортные средства перед остановками общественного транспорта. Это позволит сделать поездки горожан наиболее комфортными.

Предприятие-перевозчик «Верхневолжское АТП» еще раз дополнительно проинструктирует всех водителей о правилах подъезда к остановочным пунктам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственное управление СК РФ по Тверской области сообщило, что начало проверку о нарушения прав инвалидов:

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о неудовлетворительном состоянии входной части общественного транспорта города Твери, о том, что в маршрутных автобусах плохо убирают снег и лед в зоне под пандусом, в связи с чем создаются трудности для заезда в автобус на инвалидной коляске».

Следователи указали, что их реакция зависит от результатов проверки.