Изможденные и небогатые: нейросеть нарисовала портреты типичных покупателей супермаркетов из Тверской области

Вот такие они - покупатели в супермаркетах Тверской области. Графика: dzen.ru/х5club.ru

В супермаркеты Тверской области ходят исхудавшие люди возрастом немного за сорок, считающие каждую копейку. Такой вывод можно сделать, взглянув на портреты, типичных посетителей тверских магазинов, созданного нейросетью по заказу одного из крупнейших российских ритейлеров.

Фото типичных покупателей из 67 регионов России размещены в Дзен-канале сети «X5 Клуб».

Проанализировав портреты из разных регионов, выполненных в стилистике сурового питерского реализма, можно сказать - неважно в целом живут в России.

Изможденные лица, морщины, жилы на шее. В некоторых регионах получились похожие типажи, к примеру, тверичанка похожа на москвичку и тамбовчанку, только у двух последних морщин поменьше.

К портретной группе, а в каждом регионе это мужской и женский, прилагается описание. Вот такое для Тверской области:

«Типичный покупатель - женщина, 44 года, средний чек составляет 614 рублей. В среднем дети есть у 15% покупателей. В основном являются мясоедами».

Кстати, регионы отличаются не только степенью измождённости лиц, но и средним чеком. К примеру, в Москве он 777 рублей, а в Республике Марий Эл 443 рубля. А так, в среднем за один поход в магазин российский покупатель готов оставить 500-600 рублей.

Так как же рисовала нейросеть? Принцип тут такой: искусственный интеллект в определённой программе самостоятельно генерирует изображение из известных ей элементов по текстовому описанию.

В данном случае задание, по словам представителей ритейлера, было таким: «на основе обезличенных данных о покупателях супермаркетов сети представить, как глазами искусственного интеллекта выглядят типичные покупатели двух сетей (принадлежащих данному ритейлеру) в 67 регионах России».

Основными критериями отбора заказчиками итоговых портретов стали: «фотореалистичность и соответствие возрасту и полу, а также предпочтениям в еде и этническим особенностям каждого региона».