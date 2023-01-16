В Твери на Крещение организуют только одну иордань

Купель в областной столице организуют на традиционном месте. Фото: Семён ЛЕГКОВ

В этом году 19 января - православный праздник Крещения Господня - выпадает на четверг. По традиции в разных районах Тверской области будут организованы купели для желающих окунуться в освященные воды.

В ночь с 18 на 19 января в 37 муниципалитетах запланировано организовать 51 прорубь для окунания и три места для освящения воды. Детали размещаются на официальных сайтах районных администраций. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Тверской области.

По информации от администрации Твери, в столице региона, как и в прошлые годы, крещенская купель для всех желающих будет организована на набережной Афанасия Никитина, напротив центрального корпуса Тверского государственного технического университета (рядом с пристанью Речного вокзала).

- Подготовка к празднику проводится заблаговременно. На месте купания монтируются деревянный настил и лестница с поручнями для выхода к иордани, в самой купели будет установлена специальная конструкция для обеспечения безопасности купающихся. Все этапы подготовки и проведения крещенских купаний контролируются сотрудниками МЧС и администрации города. На берегу будет организовано дежурство полиции и медицинских работников, - через пресс-службу сообщили подробности чиновники администрации Твери.

Также силами МЧС на берегу будут развернуты пункты обогрева и организован горячий чай, палатки для переодевания и обогрева граждан.

Что касается погоды, то в ночь с 18 на 19 января в Твери ожидается 0… +1 градус при слабом ветре.

МЧС предупреждает, что купание в иных, необорудованных купелях может представлять опасность для жизни.

В пресс-службе Тверской митрополии верующим посоветовали приходить в храмы с утра 19 января за освященной водой.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий на Крещение Господне отслужит литургию и проведет Великое освящение воды в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни в Осташковском городском округе.