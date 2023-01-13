На Калининской АЭС стартует ремонтная кампания 2023 года

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Так, 14 января для этих целей будет первым остановлен энергоблок №1.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, в ходе капитального ремонта на первом энергоблоке будут выполнены регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, ремонту реакторного и турбинного оборудования. Также планируется реализовать 17 модернизационных мероприятий. В частности, будет модернизирована система охлаждения статора генератора и система защиты от превышения давления во втором тепловом контуре, по которому пар подается на турбину.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В работах на энергоблоке будет задействовано порядка 1500 человек – это ремонтный и инженерно-технический персонал Калининской АЭС и специализированной ремонтной компании «Калининатомэнергоремонт».

«Ежегодные плановые ремонты проводятся с целью профилактики и предупреждения отказов оборудования, повышения эксплуатационных характеристик энергоблоков. Все это позволяет обеспечивать надежное снабжение потребителей электроэнергией и стабильную энергетическую безопасность страны», - сказал Александр Дорофеев.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.