Калининская АЭС признана лидером природоохранной деятельности в России

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Жюри конкурса отметило активную и плодотворную работу специалистов атомной станции в сфере экологической безопасности, большой вклад в разработку и реализацию современных инновационных технологий, снижающих нагрузку на окружающую среду и способствующих повышению качества жизни населения.

Как отметил начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин, забота об экологии и рациональное природопользование являются одними из важнейших приоритетов деятельности Калининской АЭС.

«Степень воздействия атомной станции на окружающую среду минимальна. Все параметры выбросов и сбросов загрязняющих веществ крайне малы. Они не только не превышают допустимых значений, но и значительно ниже лимитов, установленных природоохранными органами», - отметил Андрей Данилкин.

Так, благодаря эффективной работе очистных сооружений Калининской АЭС, объем сброса загрязняющих веществ в водные объекты составляет около 2,32 % от разрешенного объема. Выбросы в атмосферу также значительно ниже нормативов и составляют 4,11 %.

Среди основных достижений Калининской АЭС - реализация проекта по автоматическому контролю содержания нефтепродуктов в промышленных стоках на первом и втором энергоблоках.

На предприятии в полном объеме реализуется программа производственного экологического контроля и «Комплексная программа экологического мониторинга», в том числе выполнение мониторинга наземных и водных экосистем.

Особое внимание уделяется состоянию озер-охладителей. Для обеспечения экологического равновесия экосистемы водоемов и поддержания уровневого режима водохранилища, необходимого для бесперебойного снабжения водой оборудования атомной станции, эксплуатируется дополнительный водный источник. Кроме того, ежегодно проводится искусственное зарыбление водоемов, которое позволяет не только восполнить рыбные ресурсы и повысить видовое разнообразие ихтиофауны, но и эффективно очистить воду от биопомех. За последние 17 лет объем зарыбления акватории озер составил 175 тонн.

Усилия Калининской АЭС показывают, что Росатом, как и другие крупные российские компании, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике, модернизируя производство для снижения выбросов, повышая активность в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду. Вне зависимости от внешних условий, вопросы экологии, социальной сферы и эффективного управления остаются основополагающими для устойчивого развития регионов страны.