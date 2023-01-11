Досуг в Твери с 11 по 18 января: Праздничные хиты, музыка Баха, культовый рок, Куприн и Теннесси в театре, искусство вышивки и сказка в тенях

В Твери еще можно окунуться в атмосферу новогоднего концерта. И не только... Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Дай рока, освети мои двери!

15 января в 19:00 клуб BigBen (ул.Брагина, д.2) приглашает к себе в гости любителей творчества рок-идола и гениального возмутителя спокойствия в 1960-х Джима Моррисона и культовой группы The Doors.

Трибьют-концерт под названием "Light my Doors" представит кавер группа из Санкт-Питербурга Holy Blacksmith.

Что интересно, песни The Doors будут исполнены голосом контральто.

Цена билетов: 600-900 рублей.

16+

Музыкальный салют, джаз и Бах

13 января в 18:30 Тверская филармония дарит любителям музыки праздничное настроение на Старый Новый год - концерт "Новогодний фейерверк.

Солисты и коллективы филармонии будут исполнять хиты отечественной и зарубежной эстрады разных эпох.

Режиссер - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Цена билетов: 800 - 900 - 1000 рублей.

6+

14 января в 18:00 филармония приглашает вновь зарядиться праздничным настроением вместе со Snake Steak — одним из самых интересных джаз-фанк ансамблей Москвы.

Участники коллектива - мастера высочайшего класса, лауреаты престижных джазовых конкурсов.

- Snake Steak - это музыка, богатая красивыми мелодиями и острыми ритмами. Каждый концерт группы - мощный заряд жизнелюбия и отличного настроения, - написано в анонсе.

Цена билетов: 800 - 900 - 1000 рублей.

12+

17 января в 18:30 в филармонии состоится органный концерт народного артиста России - Владимира Хомякова. Концертная программа называется «И.С. Бах. Избранное», и этим всё сказано.

Владимир Хомяков с 1992 является артистическим директором Челябинских международных органных фестивалей. В 2001 стал победителем первого международного конкурса «Jazz & Churchorgan» («Джаз и церковный орган», Ганновер, Германия).

Цена билетов: 400 - 500 - 600 рублей.

6+

СПЕКТАКЛИ

Такие разные драмы

14 января в 17:00 Тверской театр драмы приглашает на спектакль «Гранатовый браслет» по лирической драме великого русского писателя Александра Куприна.

Это прочтение классики от столичного режиссера Андрея Цисарука

- Должна ли любовь быть «величайшей тайной в мире»? Трагедией? Полный преклонения и преданности телеграфист Желтков вот уже несколько лет влюблен в супругу предводителя дворянства Веру Николаевну Шеину. Он признается ей в этом снова и снова в своих письмах, напитанных благоговением, надеждой и отчаянием… Суждено ли чувствам Желткова найти взаимность? И как один из вечеров на черноморском побережье навсегда переменит жизни главных героев этой истории? - кратко написано о сюжете в анонсе.

В главных ролях - Геннадий Бабинов, Юлия Бедарева и Сергей Бескакотов.

Цена билетов: от 200 до 500 рублей.

16+

На следующий день, 15 января в 17:00, драмтеатр вновь приглашает на постановку режиссёра Валерия Персикова культовой пьесы Теннесси Уильямс «Трамвай «Желание». Она была написана в 1947 году.

Действие происходит в США, в Новом Орлеане, в послевоенные годы.

В этой драме есть любовь и страсть, притяжение и неприязнь, похоть и нежность, иллюзорная надежда на счастье и опустошение душ…

В главных ролях - Юлия Бедарева, Виктория Козлова и Тарас Кузьмин.

Цена билетов: от 200 до 600 рублей.

18+

ВЫСТАВКИ

Мир тверской вышивки

13 января в 16:00 в Малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется выставка произведений тверской вышивальщицы Надежды Новожиловой.

Эта мастерица - заслуженный художник России, лауреат премии Правительства России «Душа России», основатель и руководитель школы-студии вышивки «Светлица».

Надежда Новожилова родилась в Калязине в мае 1948 года. Её мама, бабушка и прабабушка были известными в округе рукодельницами. С малых лет будущая мастерица оказалась в образном мире декоративного художественного творчества – гармоничного, радостного, наполненного душевным теплом.

Цена билетов: 60-120 рублей.

6+

МАСТЕР-КЛАССЫ

В королевстве теней

14 января в 13:30 Тверской детский музейный центр (ул. Советская, д. 5 ) приглашает в студию «Королевство теней» на мастер-класс.

Как сказано в анонсе, он будет основан на болгарской сказке «Одинадцать месяцев и бабка Марта» – о чудесах рождественского костра, раз в году, поздней ночью.

Билеты продаются только в кассе Тверского краеведческого музея перед началом занятия.

Цена билета: 200 рублей.

Запись по телефону: +7 (4822) 45-71-76

6+