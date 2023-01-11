В Твери расширили зону платной парковки: Какие улицы и дома в неё попали, когда начнут взимать плату и как оформить резидентский абонемент

В зону платной парковки вошли ещё несколько участков в центре города. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери расширена зона платной парковки. В неё внесли ещё несколько участков в Центральном районе. Изменения регламентированы постановлением администрации Твери № 1273 от 29 декабря 2022 года.

В зону платной парковки вошли следующие участки:

- улица Андрея Дементьева от улицы Жигарева до улицы Лидии Базановой;

- улица Желябова от Студенческого переулка до улицы Андрея Дементьева;

- улица Лидии Базановой от улицы Андрея Дементьева до улицы Трёхсвятской.

Все новые участки вошли в парковочную зону «100». Напомним, в городе есть ещё зоны «200», «400» и зона «300» (пока лишь номинальная).

Полную обновлённую карту платных парковок смотрите ниже.

КОГДА НАЧНУТ ВЗИМАТЬ ПЛАТУ

Плата за парковку на новых территориях будет взиматься с 1 апреля 2023 года. Стоимость в каждой зоне остаётся прежней: 30 рублей в час. Штраф за неоплаченную парковку - 1000 рублей.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЗОНЫ

Как ранее поясняли в горадминистрации, оплачивая парковку, нужно указывать зону, на которой припаркован автомобиль. Оплатив один раз, можно перемещаться в границах зоны бесплатно (в течение оплаченного времени), переезд в другую зону оплачивается отдельно.

А вот время действия платной парковки различается. Заплатить за парковку в зонах «100» и «200», к которым принадлежит большинство парковок, необходимо с 8:00 до 19:59 в будние дни.

В зоне «400», куда входят Театральная площадь и Театральный проезд, - с 8:00 до 17:59.

Привокзальная площадь, или зона «400», пока, судя по всему, как платная не работает: на карте городских парковок tverparking.com она отсутствует. Предполагалось, что эта зона будет платной круглосуточно.

КАК ОПЛАТИТЬ

Напомним: оплатить стоянку можно банковской картой через паркомат, с помощью СМС-сообщения, через специальное приложение, а также через личный кабинет на сайте tverparking.com (там есть подробная инструкция обо всех способах оплаты).

Отметим, что при оплате через паркомат досрочная остановка парковки будет невозможна.

Если вы часто пользуетесь платной парковкой, можно оформить абонемент в личном кабинете пользователя на сайте tverparking.com или в мобильном приложении «Ruparking».

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

Если ваш дом попал в зону платного паркинга, вы можете пользоваться платной парковкой по резидентскому абонементу при наличии на ней места.

Абонемент обойдётся сравнительно недорого: 250 рублей в месяц или 500 рублей за три месяца. Можно также оплатить полгода парковки (1000 рублей) или год (2000 рублей).

Скачать квитанцию на абонемент необходимо на портале tverparking.com, заполнить её, оплатить и принести с другими необходимыми документами (их перечень есть на сайте) в «Зеленстрой» (улица Андрея Дементьева, дом 17, в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Странно, что здесь ни Госуслуги, ни «Мои документы» никак не задействованы.

НОВАЯ КАРТА ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК

Зона платного паркинга. Графика: администрация Твери.

Зона «100»

1. Бульвар Радищева от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта.

2. Участок улицы Андрея Дементьева от улицы Лидии Базановой до улицы Советской.

3. Участок Студенческого переулка от улицы Новоторжской до улицы Жигарева.

4. Участок Тверского проспекта, четная сторона, от проспекта Чайковского до набережной Степана Разина.

5. Участок улицы Жигарева от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева.

6. Участок улицы Желябова от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева.

7. Участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева.

8. Участки улицы Трехсвятской:

- от площади Ленина до улицы Новоторжской;

- от улицы Лидии Базановой до проспекта Чайковского.

9. Участок проспекта Чайковского от проезда между домами 2 и 6а до улицы Трехсвятской.

10. Участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского.

11. Участок улицы Лидии Базановой от улицы Андрея Дементьева до улицы Трехсвятской.

Зона «200»

12. Бульвар Радищева от Тверского проспекта до Тверской площади.

13. Участок набережной Степана Разина от Тверского проспекта до Свободного переулка.

14. Участок улицы Вольного Новгорода от Свободного переулка до Тверского проспекта.

15. Участок Тверского проспекта, нечетная сторона, от набережной Степана Разина до проспекта Чайковского.

16. Участок улицы Желябова от Тверского проспекта до Свободного переулка.

17. Участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до Свободного переулка.

18. Участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых.

19. Участок улицы Советской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых.

20. Улица Ивана Седых.

21. Проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 16, 1в, 1г до моста через Тьмаку в створе улицы Брагина.

22. Свободный переулок.

23. Тверская площадь.

Зона «300»

24. Привокзальная площадь.

Зона «400»

25. Театральная площадь.

26. Театральный проезд.

ЖИЛЫЕ ДОМА В ПРЕДЕЛАХ ПЛАТНОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Зона «100»

- Чётная и нечётная стороны бульвара Радищева на участке от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева.

- Улица Андрея Дементьева:

по чётной стороне - от дома № 2 до дома № 40;

по нечётной стороне - от дома № 5 до дома № 29.

- Студенческий переулок:

по чётной стороне - от дома № 10 до дома № 30;

по нечётной стороне - от дома № 13 до дома № 25.

- Чётная сторона Тверского проспекта от улицы Жигарева до набережной Степана Разина.

- Улица Жигарева:

по чётной стороне - дом № 44;

по нечётной стороне - от дома № 5 до дома № 27.

- Улица Желябова:

по чётной стороне - от дома № 30 до дома № 48;

по нечётной стороне - дом № 3, дом № 57/14.

- Улица Симеоновская:

по чётной стороне - от дома № 30 до дома № 60;

по нечётной стороне - от дома № 33 до дома № 63.

- Улица Новоторжская:

по чётной стороне - от дома № 8 до дома № 22, корп. 1;

по нечётной стороне - от дома № 19 до дома № 31.

- Улица Трёхсвятская:

по чётной стороне - от дома № 10 до дома № 28;

по нечётной стороне - от дома № 15 до дома № 37.

- Улица Лидии Базановой:

по чётной стороне - от дома № 6 до дома № 20;

по нечётной стороне – дом № 5.

- Улица Пушкинская, дом 2а.

- Улица Медниковская, дом 1/28.

- Проспект Чайковского, дом № 2.

Зона «200»

- Чётная и нечётная стороны бульвара Радищева на участке от Тверского проспекта до Тверской площади.

- Улица Вольного Новгорода, дом № 2.

- Набережная Степана Разина, дом № 2.

- Нечётная сторона Тверского проспекта от набережной Степана Разина до улицы Жигарева.

- Нечётная сторона улицы Симеоновской от дома № 1 до дома № 11.

- Улица Новоторжская:

по нечётной стороне - от дома № 3 до дома № 11;

по чётной стороне - дом № 2 и дом № 4.

- Улица Советская:

по нечётной стороне - дом № 7;

по чётной стороне - от дома № 8 до дома № 24.

- Тверская площадь.

- Улица Ивана Седых, чётная и нечётная стороны.

- Свободный переулок, чётная и нечётная стороны.

Зона «400»

- Театральный проезд, чётная и нечётная стороны.