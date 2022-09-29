На полигоне под Тверью мобилизованные резервисты проходят боевую подготовку

Перед отправкой к месту дислокации резервисты восстанавливают навыки. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Отойдите назад, здесь линия огня!

На тренировочных занятиях, прошедших 29 сентября на военном полигоне в предместьях Твери, обстановка серьёзная. Гулять как по парку и «щёлкать» всё, что хочется, журналистам нельзя – это армия. Здесь занимаются с мобилизованными резервистами. Все они служили, но, конечно, далеко не все впоследствии стали профессиональными военными. Поэтому перед отправкой к месту дислокации навыки нужно восстановить.

Начинают с нуля – с разборки и сборки автомата. У большинства руки помнят, управляются с «калашами» мужчины довольно ловко. Стреляют многие тоже метко. Рядом группа резервистов тренируется в стрельбе по мишеням из разных позиций – лёжа, стоя. Понять, попал ли в цель стрелок, легко – раздаётся резкий металлический звон: один, два, три, четыре, пять, промах, снова попадание.

Пять из шести. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Пять из шести. Молодец! – одобрительно шепчет сбоку кто-то из командиров.

Кто-то не может занять правильную позицию для стрельбы. Инструкторы направляют. Без расшаркиваний и политесов, как на «срочке». Если кто-то не понимает, объясняют ещё – собственным примером.

Тренировки на полигоне организованы на десяти точках. Идут занятия ежедневно – с десяти утра и до шести часов вечера.

Военно-медицинская подготовка. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Проходят занятия по выполнению нормативов огневой и тактической подготовки, военно-медицинской, инженерной подготовки, радиационно-химической и биологической защите, выполнению различных действий при уничтожении противника, - рассказывает один из командиров в звании полковника. – Сначала проходят одиночную подготовку, потом слаженную: слаживание отделений и расчётов, слаживание взводов и слаживаение рот.

Ежедневно на полигоне занимаются порядка 400 резервистов. Фото: Виктория ТУШКОВА

Рядом резервисты уже отработали боевую двойку - работу двух бойцов с автоматами в паре. Начинаются занятия боевой группы из трёх боевых двоек.

- Важна коммуникация боевой группы, взаимное прикрытие, разрешение нештатных ситуаций. Например, если у одного из пары закончились патроны, второй номер должен взять и свой сектор, и сектор напарника, чтобы дать возможность заменить магазин, - объясняют военные.

Работа на слаженность. Фото: Виктория ТУШКОВА

Занимаются на полигоне ежедневно более четырёхсот человек.

- Я служил в армии, служил как положено, принимал присягу и знаю, что ей надо быть верным и обязательным, - рассказывает один из резервистов, назвавшийся Иваном. – Моя позиция: я должен исполнить свой долг. Обучение, считаю, походит на высшем уровне. Офицеры все контактные, имеют боевой опыт.

Иван носит красивую, аккуратно подстриженную бороду. Оказывается, бриться до блеска в армии не обязательно. Как пояснили военные, бороду и усы боец может носить, если они не мешают использованию индивидуальных средств защиты.

Бросает гранату. Фото: Виктория ТУШКОВА

Инструкторы, которые отрабатывают с резервистами боевые навыки, - люди с опытом: есть представители военной полиции, сотрудники ОМОНа и СОБРа, прошедшие командировки в зонах боевых действий.

Сборка-разборка автомата. Фото: Виктория ТУШКОВА

Естественно не у всех всё получается сразу и хорошо. Инструктор учит обращаться с автоматом: снял с плеча, вставил магазин, прицелился, выстрелил, разрядил оружие. У резервиста вроде бы всё получилось, но, уступая место следующему, шепчет: «Всё равно волнуюсь». Может быть, сказывается присутствие журналистов…

- А есть такие, кому вообще не дана вся эта военная наука? Ну не может, не получается. И что будет с таким человеком? – наивно интересуюсь у одного из командиров.

- Нет. У нас настолько методически подготовленные инструкторы, что они и медведя научат на велосипеде ездить, - по-армейски шутит военный. – А уж человека точно обучат, будьте уверены.

- А провожать мужчин будут торжественно?

- Отсюда на полигон, конечно, торжественно проводим и даже лучше.

Общевойсковой защитный комплект. Фото: Виктория ТУШКОВА

Занятия идут каждый день. Фото: Виктория ТУШКОВА