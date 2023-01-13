Владимир Васильев встретился с однопартийцами в Заксобрании Тверской области

На встрече. Фото: ЗСТО

13 января в Законодательном Собрании Тверской области прошла встреча руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимира Васильева с коллегами-единороссами, депутатами регионального парламента. Во встрече также принимали участие представители фракции «Единая Россия» Тверской городской Думы.

Владимир Васильев проинформировал региональных коллег об итогах осенней сессии Государственной Думы РФ, затронул вопросы социально-экономического развития страны и, в частности, Тверской области, ответил на вопросы депутатов Законодательного Собрания.

- Сегодня мы, что называется, «сверили часы» по многим позициям. Реалии таковы, что на повестке дня много так называемых «житейских» вопросов, с которыми люди приходят непосредственно на приемы к депутатам разного уровня и которые нужно решать. Я благодарен своим коллегам за конструктивную работу, за то, что областной парламент стал больше внимания уделять тем моментам, о которых говорит наш Президент – заботе о людях.

Например, это партийный проект «Доступное зрение», идея которого родилась на форуме ветеранских организаций в Твери летом прошлого года и главная задача которого - обеспечить нуждающихся пенсионеров и ветеранов индивидуально подобранными очками. Такие проекты меняют наше общество, делают нас одним народом не на словах, а на деле. И таких примеров немало, — сказал Владимир Васильев.

Владимир Васильев. Фото: ЗСТО

Отдельно Владимир Васильев отметил тот факт, что Тверская область имеет хороший потенциал развития и достойно выглядит по всем позициям в ЦФО, включая промышленность, сельское хозяйство, туризм.

- Только за новогодние каникулы в Верхневолжье побывало более 700 тысяч гостей. Это говорит о том большом интересе к территории, который нужно развивать, - считает парламентарий.

По мнению Владимира Васильева, разговор получился предметным и очень полезным для всех его участников.

- Когда исполнительная власть, решая задачи развития региона, опирается на законодательную, а законодательная, отстаивая интересы своих избирателей, ставит вопросы перед исполнительной, как это происходит в Тверской области, – начинается тот самый процесс, когда идет не только движение вперед, но и обеспечиваются все социальные вопросы.

Мы договорились сегодня о новом формате взаимодействия, который позволит добиться большей эффективности в нашей общей работе, - резюмировал Владимир Васильев.

Со своим федеральным коллегой согласен и председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. Он отметил важность состоявшейся встречи с одним из руководителей Государственной Думы, руководителем самой крупной партийной фракции и с депутатом от региона именно на старте весенней сессии областного парламента.

Депутаты Заксобрания. Фото: ЗСТО

- В ходе сегодняшнего диалога мы в полном объеме получили очертания проблематики, которая стоит перед страной и перед нашей Тверской областью. Естественно, это очень важно для работы на перспективу. Более того мы договорились о новом формате взаимодействия. В этом году пройдут новые встречи Владимира Абдуалиевича с нашей фракцией, а те идеи и предложения, которые депутаты считают необходимым реализовать на федеральном уровне, сначала будут рассматриваться на заседаниях комитетов, на фракции «Единая Россия» в областном парламенте, чтобы потом, на уровне фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, они подверглись внимательному анализу. То есть, при продвижении законодательной инициативы на федеральный уровень нам важно предварительно знать позицию федерального парламента, позицию Правительства РФ. У нас такая возможность появилась, что, несомненно, положительно скажется на качестве проработки самих инициатив, - подчеркнул Сергей Голубев.

В свою очередь, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Тверской области Виктор Константинов считает итоги встречи серьезной основой для дальнейшего взаимодействия.

- Важно, что для решения серьезных и основополагающих вопросов мы выработали сегодня определенную методологию. То есть очертили, каким образом, после рассмотрения вопросов на комитетах и фракции, выходить на федеральный уровень, чтобы находить способы успешного продвижения наших инициатив. Фракция «Единая Россия» в областном парламенте имеет постоянный контакт с Владимиром Абдуалиевичем, обсуждает с ним самые острые и серьезные вопросы, которые возникают при принятии тех или иных решений. После сегодняшнего обсуждения новых механизмов совместной работы, все мы будем работать максимально эффективно, - уверен Виктор Константинов.