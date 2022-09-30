Куда сходить в Твери 1-8 октября 2022: музыкальная осень, Бердслей и шопперы

Культурный досуг в Твери с 1 по 8 октября. Фото: Тверская филармония, Тверской музейно-выставочный центр, библиотека им. А.М. Горького

“Музыкальная осень в Твери”

Фестиваль «Музыкальная осень в Твери» – грандиозное музыкальное событие года для Верхневолжья, которое из года в год дарит слушателям возможность окунуться в мир музыки, познакомиться с новыми именами и встретиться с уже полюбившимися музыкантами. Нынешний фестиваль традиционно представит яркую палитру жанров музыки – академическая, оркестровая, камерная, органная, народная, ретро-эстрада, хореографическое искусство, джаз.

В Международный день музыки – 1 октября – состоится торжественное открытие этого праздника музыки, который в этом году пройдет в 53-й раз!

На сцене выступят Губернаторский камерный хор «Русский партес» (дирижер – Максим Перадзе), Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (дирижер – Андрей Кружков).

В программе: П.И. Чайковский «Воспоминания о Флоренции» ор. 70; произведения для хора В. Титова, Р. Щедрина, В. Тормиса, Н. Драницина, Я. Янчевскиса и др.

Цена билетов: 800-1000 руб.

6+

Лекторий в галерее

2 октября в Тверской областной картинной галерее можно будет послушать лекцию «"Театр Пьера Корнеля" - общеевропейский гуманитарный проект"»

- Друзья, мы нечасто делимся своими книжными сокровищами, но на этот раз в фокусе нашего внимания интереснейший литературный памятник - собрание сочинений Пьера Корнеля под редакцией Вольтера, изданное в 1764 году, - сообщают организаторы.

На лекции поговорят о том, как Вольтер осуществил этот проект и почему издание стало настолько популярным, что деньги на него охотно жертвовали монархи, аристократия и представители самых широких слоев общества России и Европы эпохи Просвещения. Расскажут, как уже в XVIII веке складывалась практика «донатов» - сбора денег на издание по подписке. И почему экземпляр собрания сочинений Тверской областной картинной галереи считается совершенно уникальным. Книгу можно будет увидеть живую

Цена билетов: 150 руб.

12+

Арт мастер-класс

Красивая сумка своими руками

Тверской музейно-выставочный центр приглашает 1 октября на мастер-класс по росписи сумки-шоппера.

Шоппер сегодня – это популярная и необходимая вещь – сумка для похода в магазин, которую можно превратить в модный аксессуар. А сделать ее эксклюзивной и выделяющейся среди остальных помогут художники-наставники на мастер-классе.

Расписывать планируется в стиле поп-арт. Поп-арт изображение – это настоящее буйство цвета. Художник раскрашивает кожу людей в неестественные оттенки, заполняет фон однотонным контрастным цветом, добавляет внезапные яркие фигуры.

Все материалы и шоппер предоставляются.

Справки и запись на мастер-класс по телефону: 34-48-52 доб.118.

Цена билетов: 800 рублей.

12+

Концерты

Тверская академическая филармония приглашает

2 октября концерт в одном отделении "Классика на все времена".

Инструментальный триумф.

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Главный дирижер – Андрей Кружков

В программе примут участие лауреаты международных конкурсов: Анна Мильтонян (скрипка), Александра Селиверстова (виолончель), Татьяна Николаенко (гитара), Максим Сальников (баян), Ольга Орлова (фортепиано) В программе: произведения В. Моцарта, А. Вивальди, П. Чайковского, Я. Сибелиуса, И. Брамса, М. Леграна и др.

Цена билетов: 400-600 руб.

6+

Разговоры об искусстве

2 октября в 15.00 в зале искусств библиотеки им. А.М. Горького состоится лекция из цикла «История одного художника».

В центре повествования фигура талантливого английского художника-графика конца XIX века – Обри Бёрдслея. Всего за пять лет плодотворной творческой деятельности он смог выполнить ряд запоминающихся иллюстраций к таким знаменитым литературным произведениям как «Смерть Артура» Т. Мэлори, «Саломея» О. Уальда, сказке «Али-Баба и 40 разбойников», создать экслибрисы и выработать свой неповторимый художественный стиль.

Почему Бёрдслей вошёл в историю искусства как непревзойденный мастер линии и пятна? Какое место занимал гротеск в творчестве художника? Какое влияние оказало наследие художника на искусство XIX-XX веков? Все это и многое другое вы сможете узнать из лекции, посвящённой жизни и творчеству художника.

Не забудьте читательский билет.

Справки по телефону: (4822) 34-95-59.

12+