Зачем хироптерологи в Тверской области летучих мышей ловят

В ту ночь поймали еще шесть летучих мышей. После отлова их по очереди извлекали из мешочков, измеряли, взвешивали и проверяли на наружных паразитов. Фото: Мария СИДОРЕНКО

Многие знают о том, что в августе в Центрально-Лесном заповеднике обнаружили новый для региона вид летучих мышей. Но мало кто знает о специалистах изучающих этих животных – хироптерологах. Я побывала на ночном отлове летучих мышей, узнала что это такое, и как выглядит полевая работа хироптеролога.

Непроглядная августовская ночь. Воздух – прохладный и влажный. Мелькают яркие лучи фонарей, слышны негромкие голоса. Подхожу ближе к источникам света, фонариком освещая землю под ногами. Окликают:

- Эй, кто там? Осторожнее, за сеть не зацепитесь.

Свечу фонариком в сторону. В шаге от меня слегка колышется тонкая, незаметная в ночи сеть. Ее верхний край теряется в темноте. С опаской продвигаюсь вдоль «паутины». Исследовать летучих мышей сложно. Они ведут ночной образ жизни, быстро и ловко летают, на земле не сидят, а днем надежно прячутся. Чтобы изучать такой объект для начала его нужно поймать.

Исследователи расположились в беседке на пруду, а сети установили с двух сторон от нее. Все тепло одеты, все с налобными фонариками и в перчатках. В рюкзаках термосы с горячим чаем. Сидеть придется долго: отлов начинается за полчаса до захода солнца, а заканчивается в час-два ночи.

- Пойду, проверю, есть ли кто, - в очередной раз встает одна из исследовательниц. Луч ее фонаря скользит по таинственно мерцающей и колыхающейся сети.

- Есть!

Маленькая летучая мышь попала в ловушку. Ее коготки зацепились за нейлоновые нити и она трепыхается, пытаясь вырваться.

Исследовательница одной рукой придерживает тело мыши, другой бережно отцепляет запутавшиеся когти. Другая девушка подходит с тканевым мешочком и летучая мышь благополучно оказывается в нем.

В ту ночь поймали еще шесть летучих мышей. После отлова их по очереди извлекали из мешочков, измеряли, взвешивали и проверяли на наружных паразитов.

Некоторые в мешке успевали заснуть и в руках людей вели себя спокойно.

Другие наоборот сопротивлялись, попискивали и показывали зубы. А после всех измерений мышек выпускали в родную ночь. Специалисты заверили, что эти особи теперь больше ни за что не попадутся в сеть.