Коронавирус в Твери, последние новости на 25 сентября: находки времен войны, отправка мобилизованных в Тверь и теплоход "Лев Толстой

Фото: vk.com/kalyazin_press, ПТО, ГУ МЧС России по Тверской области

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 25 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 195 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 175 653 случая заражения.

Выздоровели 169 647 (+150) пациентов.

Умерли 2765 (0) человек.

Госпитализированных за минувшие сутки - 0 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 60 175 (+66) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13 432 (+20)

Ржев 9 230 (+3)

Калининский район 7 676 (+9)

Вышневолоцкий городской округ 7037 (+7)

Торжок 5 558 (0).

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В Тверской области нашли и обезвредили ручную гранату. В Зубцовском районе был найден взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

Силами группы специальных (взрывных) работ снаряд был ликвидирован на полигоне.

В Тверской области продолжаются отправки мобилизованных в зону специальной военной операции на Украине.

24 сентября проводы прошли в муниципалитетах региона: Торжке, Кимрах, Кувшинове, Удомле.

В Калязине сотни местных жителей пришли проводить мобилизованных, которые отправились на призывной пункт в Тверь для прохождения подготовки.

В регионе работают штабы оповещения граждан, выделяется транспорт для организованной доставки резервистов в межрайонные военкоматы. Запущена "горячая линия" по частичной мобилизации. Задать вопросы можно по номеру 122.

В новый речной порт в Завидово впервые причалил теплоход "Лев Толстой". 170 пассажиров теплохода совершат экскурсию по туристическим объектам курорта на Московском море.

Порт в Завидово создан в рамках развития логистической инфраструктуры туристического кластера "Волжское море".

Инвестиционный проект реализуется с 2019 года. Строительство ведется за счет федерального и регионального бюджетов и инвестиций.