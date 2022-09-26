Когда мобилизованный из Тверской области сможет уйти на гражданку

Мобилизованному военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения. Фото: VK/ Ржев ВКонтакте

В Тверской области да и по все стране продолжается частичная мобилизация. Что взять с собой мобилизованному поясняется на портале Объясняем.рф. Ниже мы собрали полезные выдержки о том, когда мобилизованному положен отпуск. Напомним, 21 сентября 2022 Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призовут 300 тысяч резервистов.

Кто подлежит частичной мобилизации в России в первую очередь читайте здесь.

Если мобилизуют, то через какое время службы положен отпуск и на какой период?

Мобилизованному военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, который составляет командир подразделения.

Когда и как часто после мобилизации будет происходить ротация или замена мобилизованных в зоне СВО?

Ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки.