«Зелёный патруль»: Позиция Тверской области в Национальном экологическом рейтинге ухудшилась

Эксперты позитивно оценили уборку на берегах красавицы-Волги. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская область ухудшила свою позицию в Национальном экологическом рейтинге. По итогам лета 2022 года мы оказались на 47-м месте среди 85 субъектов РФ. По сравнению с предыдущим рейтингом (за весну-2022) наш регион спустился вниз на две позиции. Однако за год ситуация изменилась позитивно: летом 2021 года мы были только на 49-м месте.

Напомним, регулярный Национальный экологический рейтинг составляет общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» с 2008 года. Рейтинг обновляется каждый сезон: четырежды в год. Специалисты не дают оценку экологии как таковой, они больше характеризуют экологическую обстановку, основываясь на теории ноосферы Владимира Вернадского (она утверждает, что на развитие биосферы первостепенное влияние оказывает разумная деятельность человека).

В сентябре «Зелёный патруль» опубликовал рейтинг по итогам минувшего лета. Лучшие позиции - у Тамбовской и Белгородской областей, Республики Алтай. Худшей признана экологическая ситуация в регионах Урала и Сибири: Омской, Свердловской и Иркутской областях.

НАШ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ВЫРОС

Место в общем рейтинге каждый регион занимает исходя из баллов сводного экологического индекса. Несмотря на то, что в общем рейтинге Тверская область заняла место в нижней половине списка, наш балл вырос (просто у некоторых регионов он рос эффективнее).

64 балла (из ста) - таков наш сводный индекс по итогам лета. Балл стал наивысшим за всю историю рейтинга, он последовательно увеличивается начиная с лета 2016 года.

Сводный индекс составляется из оценок по трём направлениям: природоохранному, социально-экологическому и промышленно-экологическому. Каждое из направлений оценивается исходя из событий, произошедших на территории региона, которые повлияли (или повлияют в дальнейшем) на экологическую ситуацию.

ПРИРОДООХРАННЫЙ ИНДЕКС - 58

Здесь оцениваются состояние воздуха, водных и биоресурсов, почвы, климата, биологическое разнообразие в регионе и т.д.

Такой балл нам позволили набрать события, связанные с уборкой мусора и пополнением биологического разнообразия, в частности, прошедшие в июне экологические выходные, посвящённые Дню Волги, пополнение Волги молодью стерляди и обнаружение редкого вида мха на территории Центрально-Лесного заповедника.

Снизилась оценка из-за происшествия на реке Нерль: в конце июня на ней появилась маслянистая пена с химическим запахом. Та же ситуация, отметим, наблюдалась в Ярославской области. Происшествием занимались специалисты Роспотребнадзора, но результаты пока широко не оглашались.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС - 78

Оценивается экологический комфорт для людей, животных и растений, экологическая позиция власти и гражданского общества, место, которое вопросы экологии занимают в информационной, культурной и образовательной средах, экологические события в сфере ЖКХ, эффективность действий по недопущению экологических преступлений.

Позитивно повлияли: уборка свалки в Калязинском районе, работа по паспортизации особо охраняемых природных территорий, реконструкция очистных сооружений в Городне Калязинского района, лидирующие позиции региона в работе по лесовосстановлению, а также различные мероприятия, направленные на повышения интереса детей и молодёжи к природе и экологии.

Негативно на оценке отразился случай в Торжокском районе, где было обнаружено загрязнение сельхозземель порубочными остатками.

Ни позитивной, ни негативной активности исследователи не заметили в деятельности экологических некоммерческих организаций и местной власти.

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС - 47

Оценивается экологичность промышленности, обращение с бытовыми и промышленными отходами, экологическая модернизация и инновации, разрабатывающиеся или применённые в регионе в целях улучшения экологической ситуации, степень экологической ответственности бизнеса.

Непонятно, откуда именно такой балл, так как по итогам лета-2022 ни позитивных, ни негативных событий в данной сфере исследователями отмечено не было. Вероятно, оценка перекочевала из предыдущих рейтингов.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Вологодская область - 12-е место, сводный индекс 70

Новгородская область - 16-е место, сводный индекс 70

Ярославская область - 17-е место, сводный индекс 70

Смоленская область - 43-е место, сводный индекс 64

Тверская область - 47-е место, сводный индекс 64

Псковская область - 50-е место, сводный индекс 53

Московская область - 74-е место, сводный индекс 57