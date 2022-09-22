Выходные в Твери будут ненастными

Осень, дожди, меланхолия... Фото: Артем КИЛЬКИН

Правильно сказал кто-то: осень учит нас смирению. Смиримся: выходные нас ждут весьма капризные.

- Первая половина субботнего дня будет ещё ничего, но где-то с полудня погоду здорово подпортит мощный циклон, подошедший с юго-востока, - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Циклон, как водится, принесёт осадки. Дожди будут лить и субботним вечером, и всю следующую ночь. Ненастье поутихнет в воскресенье, но вряд ли раньше обеда. На улице прохладно: днём в выходные +9, ночами 4-6 градусов тепла.

- А вот начало рабочей недели встретит нас хорошей погодой, - продолжает Наталья Сердитова.

Особенно порадует понедельник: +14, солнце - прекрасно! Атмосферное давление, мучившее метеозависимых людей всю неделю, подрастёт с 742 мм рт. ст. в субботу до 753 мм ко вторнику. Во вторник температура не изменится, но будет облачно с прояснениями, а к вечеру уже возможны осадки. В среду, скорее всего, погода останется дождливой.

Погода меняется ежедневно, климатические изменения подкидывают сюрпризы, но есть вещи, которые в природе незыблемы. Запасайтесь «солнечным витамином» D! Совсем скоро настанет период, когда значительную часть времени мы будем проводить в сумерках и темноте.

В пятницу 23 сентября настанет день осеннего равноденствия, когда день длится ровно 12 часов и ночь - столько же. Но произойдёт пограничный переход рано утром, в 4 часа.

- Солнце в такой день находится прямо над экватором, - говорит Наталья Сердитова. - Встанет светило точно на востоке, а сядет точно на западе.

После осеннего равноденствия световой день будет сокращаться, пока не достигнет своего минимума, это случится 22 декабря. Ох, и соскучимся мы по солнышку! Но в природе всё циклично, и после этого начнётся обратный процесс. Каждый день солнце будет светить все дольше, и в 20-х числах марта день с ночью опять сравняются - в день весеннего равноденствия.