Коронавирус в Твери, последние новости на 24 сентября: Новая поликлиника в Кимрах и опасный сыр в психоневрологическом интернате

Фото: ПТО, Олег ЗОЛОТО. Графика: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 24 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 214 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 175 458 случаев заражения.

Выздоровели 169 497 (+255) пациентов.

Умерли 2765 (0) человек.

Госпитализированных за минувшие сутки - 17 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 60109 (+71) случай заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13 412 (+20)

Ржев 9 227 (+4)

Калининский район 7 667 (+9)

Вышневолоцкий городской округ 7030 (+7)

Торжок 5 558 (0)

В Кимрах завершается строительство детской поликлиники №1. Она строится на территории центральной районной больницы на Борковском шоссе и станет частью медицинского городка. Также в Кимрах строиться поликлиника №2 на улице Южной. Проекты реализуется при участии Минобороны России.

В поликлинике №1 завершается внутренняя отделка помещений (выполнено 92%), начинается благоустройство территории.

Здания поликлиник в Кимрах строятся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области» национального проекта «Здравоохранение». Они рассчитаны на 200 посещений в смену каждая.

Архитектурно-планировочное решение предусматривает возведение трехэтажного здания с одноэтажной пристройкой для отделения лучевой диагностики с отдельным входом.

Сыр из Тверской области не прошел проверку качества. Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории установлены факты фальсификации молочной продукции. Образцы были отобраны в психоневрологическом интернате Ярославской области.

Так, в пробах сыра "Голландский", произведенном в Тверской области, были выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.