Коронавирус в Твери, последние новости на 24 сентября: Новая поликлиника в Кимрах и опасный сыр в психоневрологическом интернате

Фото: ПТО, Олег ЗОЛОТО. Графика: ПТО
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 24 сентября 2022 года.
За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 214 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 175 458 случаев заражения.
Выздоровели 169 497 (+255) пациентов.
Умерли 2765 (0) человек.
Госпитализированных за минувшие сутки - 17 человек.
Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 60109 (+71) случай заражения коронавирусом.
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район 13 412 (+20)
Ржев 9 227 (+4)
Калининский район 7 667 (+9)
Вышневолоцкий городской округ 7030 (+7)
Торжок 5 558 (0)
В Кимрах завершается строительство детской поликлиники №1. Она строится на территории центральной районной больницы на Борковском шоссе и станет частью медицинского городка. Также в Кимрах строиться поликлиника №2 на улице Южной. Проекты реализуется при участии Минобороны России.
В поликлинике №1 завершается внутренняя отделка помещений (выполнено 92%), начинается благоустройство территории.
Здания поликлиник в Кимрах строятся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области» национального проекта «Здравоохранение». Они рассчитаны на 200 посещений в смену каждая.
Архитектурно-планировочное решение предусматривает возведение трехэтажного здания с одноэтажной пристройкой для отделения лучевой диагностики с отдельным входом.
Сыр из Тверской области не прошел проверку качества. Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории установлены факты фальсификации молочной продукции. Образцы были отобраны в психоневрологическом интернате Ярославской области.
Так, в пробах сыра "Голландский", произведенном в Тверской области, были выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.
Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.