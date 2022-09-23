Сотрудников каких организаций не будут мобилизовывать в Тверской области

Сотрудники некоторых организаций в том числе и в Тверской области не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили 23 сентября в Минобороны России. Полный текст директивы ведомства смотрите здесь, ниже публикуем выдержку.

Под частичную мобилизацию не попадут граждане с высшим образованием, работающие по специализациям:

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области IT и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

-в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Напомним, 21 сентября 2022 Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призовут 300 тысяч резервистов.

Кто подлежит частичной мобилизации в России в первую очередь читайте здесь.