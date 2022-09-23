Коронавирус в Твери, последние новости на 23 сентября: дорогие огурцы и 60 военных снарядов

Графика: ПТО, Фото: ГУ МЧС России по Тверской области, Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 23 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 236 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 745 случаев заражения.

Выздоровели 169 242 (+500) пациентов.

Умерли 2765 (0) человек.

Госпитализированных за минувшие сутки - 16 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 60038 (+78) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13 392 (+21)

Ржев 9 223 (+2)

Калининский район 7 658 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 7023 (+8)

Торжок 5 558 (+1)

Графика: ПТО

Тверьстат опубликовал отчёт об очередном мониторинге цен на продукты в магазинах Тверской области. По данным ведомства, за неделю с 13 по 19 сентября больше всего подорожали огурцы. Их цена выросла на 17,6%.

Подорожали также: варёная колбаса (+4,7%), помидоры (+4%), бананы (+3,5%), смеси сухие молочные для детского питания (+2,4%), консервы мясные для детского питания (+2,2%). Менее 2% прибавили в цене макароны, сыр, молоко, сосиски и сардельки.

Подешевели за указанный период: картофель (-9,3%), полукопчёные колбасы (-3,7%), яблоки (-3,6%), репчатый лук (-3,3%), сахар (-2,9%), вермишель (-2,9%), свёкла (-2,5%).

22 сентября в районе деревни Михеево, Зубцовского района Тверской области были найдены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе находок: авиабомба "ФАБ 50", 11 артиллерийских снарядов, 43 минометные мины, 3 инженерных боеприпаса и два реактивных снаряда.

- Силами группы специальных (взрывных) работ взрывоопасные предметы были ликвидированы на полигоне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.