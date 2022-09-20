Злобный, раздражительный, эгоцентричный: Врач из Твери рассказала, как распознать начало болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера в большинстве случаев поражает людей пожилых. Фото: Евгения ГУСЕВА

Болезнь Альцгеймера, пожалуй, один из самых страшных недугов. Он забирает память, разум, личность человека. Не застрахован от этой беды никто: «Альцгеймером» заканчивали жизнь умные и влиятельные люди, среди которых «железная леди» Маргарет Тэтчер, экс-президент США Рональд Рейган, писатель Тэри Пратчетт, народная артистка России Маргарита Терехова, знаменитые художники и спортсмены…

С тех пор как болезнь была впервые описана доктором Алоисом Альцгеймером, а было это в 1906 году, никто так и не придумал от неё лекарства. Однако врачи знают, что делать, чтобы затормозить болезнь, и как снизить факторы её риска. Об этом в преддверии Всемирного дня борьбы с болезнью Альцгеймера (он отмечается 21 сентября) «КП»-Тверь» поговорила с врачом-геронтопсихиатром, заместителем главного врача Областного психоневрологического диспансера, кандидатом медицинских наук Ольгой Лугининой.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА

- Точные причины болезни до сих пор неизвестны. Но примерно в 10% случаев она носит наследственный характер, - рассказывает Ольга Лугинина.

За возникновение болезни отвечают определённые патологические процессы в головном мозге, спровоцировать которые могут факторы риска.

- Это артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, сахарный диабет, избыточная масса тела, гиподинамия, хроническая гипоксия головного мозга, черепно-мозговые травмы. Конечно, такие вредные привычки, как курение и употребление алкоголя, негативно влияют на состояние организма, увеличивая риски развития болезни Альцгеймера, - уверена Ольга Лугинина.

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ

Болезнь чаще всего настигает людей в возрасте старше 65 лет и развивается постепенно. Её первый симптом – снижение памяти, прежде всего на текущие события. Меняется и характер.

- Человек становится злобным, раздражительным, эгоцентричным. Бережливые люди становятся скупыми и жадными. Далее могут появляться бредовые расстройства, как правило, бред ущерба. Такие пациенты считают, что люди из их ближнего окружения стараются им навредить, завладеть жилплощадью, отравить, украсть деньги, - говорит доктор.

По мере развития болезни человек перестаёт узнавать близких людей, забывает назначение предметов. Разрушается речь, человек перестаёт понимать, где он, какое сегодня число, год. Успеть начать терапию нужно раньше, чем это произойдёт.

Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем больше шансов будет замедлить течение заболевания и отсрочить наступление беспомощности.

- Обращайте внимание на жалобы пожилых родственников на память или неспособность справляться с ранее элементарными задачами, - советует врач. - Когда пройдёт период жалоб и человек перестанет критически относиться к себе, помочь уже мало чем будет можно.

КАК САМОМУ ПОНЯТЬ, НЕ АЛЬЦГЕЙМЕР ЛИ ПРИШЁЛ

Чтобы самостоятельно понять, есть ли у вас проблемы, не надо сравнивать себя нынешнего с человеком, которым вы были в юности.

- Сравнивайте познавательные функции за последнюю пятилетку, например, 60-65 лет, - объясняет Ольга Лугинина. - И если вы понимаете, что за этот период появились явные отличия, стоит обратиться к врачу.

АЛЬЦГЕЙМЕР В 45?

Да, бывают случаи развития заболевания уже после 45 лет.

- Это так называемые ранние формы болезни Альцгеймера. Здесь свои особенности. Наряду с выраженными нарушениями памяти, может наблюдаться нарушение ориентации в пространстве. Поражаются высшие корковые функции мозга: человек теряет способность читать, писать, нарушается речь, теряются навыки счёта, нарушается праксис (способность выполнять ряд заученных движений в определённой последовательности, ведущей к достижению намеченной цели. – Ред.). В случае с ранним началом болезнь имеет более прогрессирующее течение, чем в позднем возрасте, - объясняет Ольга Лугинина.

КАК СНИЗИТЬ РИСКИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

- В первую очередь – следить за общим состоянием здоровья: наблюдаться у терапевта, контролировать давление, уровень сахара. Разумно питаться – употреблять рыбу, зерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды. Посильно заниматься физическими упражнениями – ходьбой, например. Важно высыпаться, избегать стрессов, исключить курение и алкоголь, - советует Ольга Лугинина. – Обязательно нужно тренировать память, поддерживать мозг в активном состоянии.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МОЗГА ПРОТИВ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Ольга Лугинина дала несколько советов, как в пожилом возрасте тренировать мозг, чтобы снизить риски развития болезни Альцгеймера:

- собираясь в магазин, напишите список продуктов, перечитайте его несколько раз и отправляйтесь за покупками, оставив список дома;

- читайте и смотрите фильмы, в разговорах со знакомыми рассказывайте сюжеты понравившихся кинолент и книг;

- если у вас имеются проблемы со зрением, обычные книги замените аудиокнигами;

- каждый вечер вспоминайте приятные события, произошедшие за день, а потом постарайтесь перечислить их в обратном порядке;

- заучивайте по одному стихотворению в неделю, рассказывайте его наизусть;

- почаще проводите время с детьми и внуками, помогайте им с учёбой;

- больше гуляйте на свежем воздухе.

К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ

Болезнью Альцгеймера занимаются в областном психоневрологическом диспансере - врачи геронтопсихиатрической службы.

На базе диспансера также есть медико-реабилитационное отделение – Клиника памяти, где комплексно оказывают помощь пациентам на ранней стадии расстройств памяти и интеллекта. Обратиться туда можно по телефону: (4822) 52-90-36. Сделать это может сам пожилой человек, который тревожится за себя, или его родственники.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пандемия спровоцирует рост заболеваемости болезнью Альцгеймера

О том, что коронавирус может увеличивать риски заболеть деменцией, медики говорят уже давно. Ковид влияет на когнитивные способности (у многих переболевших фиксируется ухудшение памяти, концентрации, депрессивные состояния).

- При коронавирусе возникает поражение сосудов, науршается микроциркуляция крови, возникают микротромбозы, следствием является кислородное голодание клеток мозга, - подтверждает Ольга Лугинина.

Однако прямой связи между «короной» и «Альцгеймером» до недавнего времени доказано не было. Шаг вперёд сделала группа учёных из американского Кливленда. Проанализировав данные более 400 тысяч пожилых пациентов, перенёсших коронавирус, они увидели, что болезнь Альцгеймера у них впоследствии диагностировалась чаще, чем у тех их ровесников, кто ковидом не болел... Конечно, прямая связь коронавируса и болезни Альцгеймера ещё требует доказательств, однако уже сегодня ясно: старческое слабоумие в скором времени вероятнее всего будет диагностироваться всё чаще. Тому виной и пандемия, и старение населения...