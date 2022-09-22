Как перехватить взгляд мыши и почему медведи на краю поля в Тверской области овёс ели

Зато вот кто дал себя рассмотреть - так это мышь. Фото: Мария СИДОРЕНКО

Сентябрь. Иду сквозь заросшее иван-чаем и дикими злаками поле. Через пару десятков метров трава редеет, становится ниже. Небольшой участок поля окультурен – здесь растет овес. На этом пятачке стоит наблюдательная вышка – деревянная будочка, приподнятая от земли на 4-5 метров. Из удобств только лавка да крыша над головой.

Я пришла сюда в надежде увидеть медведей. Каждый год в охранной зоне заповедника на нескольких полях высаживают овес. И каждый год в конце августа - сентябре, на поля овса в утренние и вечерние сумерки приходят дикие звери, чтобы полакомиться и набрать жира перед холодами.

В этом году овес созрел только к концу сентября, и медведи на поле вышли уже в глубоких сумерках. Я видела лишь чернильные пятна. Чуть помог бинокль: на сером фоне вырисовывались черные силуэты с округлыми ушками. Два маленьких, один большой – медведица с медвежатами. Иногда медведица вставала на задние лапы и осматривалась. Для фото было слишком темно, и я просто следила за передвижением семейства, изо всех сил напрягая зрение.

А до появления медведей по краю поля проходили лосиха и лось. Под самой вышкой шуршала енотовидная собака, быстро скрывшаяся в траве, когда я заметила ее. Мимо несколько раз пролетал лунь.

Зато вот кто дал себя рассмотреть - так это мышь. Она то и дело выглядывала из своего укрытия, а один раз даже почти забралась на мой сапог.

И что? Ради пары мгновений, несколько часов сидеть, не шевелиться, на продуваемой всеми ветрами вышке? Да, ради мгновений. Коротких, но таких прекрасных. Ради тишины и ради ветра с дождем. Ради того, чтобы перехватить взгляд мыши, смотрящей на тебя в ответ. Ради чувства сопричастности этому миру.

Овёс поспел. Фото: Мария СИДОРЕНКО

А до появления медведей по краю поля проходили лосиха и лось. Фото: Мария СИДОРЕНКО