Референдум о вхождении в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Тверской области: когда пройдет, список избирательных участков

27 сентября можно будет проголосовать в ДЦ «МИР», что в микрорайоне «Южный» в Твери. Фото: Евгения ГУСЕВА

Находящиеся в Тверской области жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения указанных регионов в состав России.

В Тверской области для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей 27 сентября будут открыты четыре участка для голосования по адресу: город Тверь, ул. Можайского, д. 63 здание Досугового центра «МИР».

Для тех, кто приехать на участок не сможет, будет выездное голосование.

Как поясняют в облизбиркоме, с 23 по 26 сентября члены комиссий будут также работать в выездном формате для обеспечения возможности участия в голосовании граждан, которые не могут прибыть в помещение для голосования.

О времени и месте такого голосования на территории каждого муниципального района области можно узнать по телефону «Горячей линии» избирательной комиссии Тверской области 8 (4822) 34-81-31. По указанному телефону можно оставить заявку на голосование на дому.