Коронавирус в Твери, последние новости на 21 сентября: молочный фальсификат на тверских прилавках и 544 жилых дома с отоплением

Графика: ПТО. Фото: Мария ЛЕНЦ, Олег УКЛАДОВ
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 21 сентября 2022 года.
За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 298 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 745 случаев заражения.
Выздоровели 168 287 (+450) пациентов.
Умерли 2765 (0) человек.
Госпитализированных за минувшие сутки больных нет.
Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 873 (+91) случай заражения коронавирусом.
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район 13 345 (+35)
Ржев 9 215 (+2)
Калининский район 7 629 (+13)
Вышневолоцкий городской округ 7005 (+13)
Торжок 5 555 (0)
Кимры 5 282 (+10).
Графика: ПТО
Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследований установили фальсификацию состава молочной продукции растительными стеринами.
Проверку не прошли: молоко питьевое 3,2% из Московской области, сыр "Король Эдмонд" из Республики Татарстан, кефир м.д.ж. 3,2% из Ивановской области, молоко питьевое 2,5% из Ставропольского края.
Образцы продуктов были отобраны в точках розничной торговли Тверской и Ярославской областей инспекторами территориального Управления Россельхознадзора.
Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителей.
19 и 20 сентября в учреждениях социальной сферы во всех районах Твери дали отопление.
- По состоянию на 17:00 вторника тепло подано в 93% зданий детских садов и общеобразовательных учреждений. Учреждения дополнительного образования подключены на 100%. По отрасли здравоохранения на вечер 20 сентября тепло поступило в 57% зданий, по отрасли культуры и спорта - 56%, - сообщили в администрации Твери.
21 сентября продолжится регулировка температурного и гидравлического режима.
Пуск тепла в жилой фонд будет произведен в течение 5-7 дней. К 17:00 вечера 20 сентября отопление было подано в 544 жилых дома, что составляет порядка 22% от общего числа домов, подключённых к централизованной системе отопления. Работы по пуску тепла ведутся в круглосуточном режиме.