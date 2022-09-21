Коронавирус в Твери, последние новости на 21 сентября: молочный фальсификат на тверских прилавках и 544 жилых дома с отоплением

Графика: ПТО. Фото: Мария ЛЕНЦ, Олег УКЛАДОВ

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 21 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 298 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 745 случаев заражения.

Выздоровели 168 287 (+450) пациентов.

Умерли 2765 (0) человек.

Госпитализированных за минувшие сутки больных нет.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 873 (+91) случай заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13 345 (+35)

Ржев 9 215 (+2)

Калининский район 7 629 (+13)

Вышневолоцкий городской округ 7005 (+13)

Торжок 5 555 (0)

Кимры 5 282 (+10).

Графика: ПТО

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследований установили фальсификацию состава молочной продукции растительными стеринами.

Проверку не прошли: молоко питьевое 3,2% из Московской области, сыр "Король Эдмонд" из Республики Татарстан, кефир м.д.ж. 3,2% из Ивановской области, молоко питьевое 2,5% из Ставропольского края.

Образцы продуктов были отобраны в точках розничной торговли Тверской и Ярославской областей инспекторами территориального Управления Россельхознадзора.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителей.

19 и 20 сентября в учреждениях социальной сферы во всех районах Твери дали отопление.

- По состоянию на 17:00 вторника тепло подано в 93% зданий детских садов и общеобразовательных учреждений. Учреждения дополнительного образования подключены на 100%. По отрасли здравоохранения на вечер 20 сентября тепло поступило в 57% зданий, по отрасли культуры и спорта - 56%, - сообщили в администрации Твери.

21 сентября продолжится регулировка температурного и гидравлического режима.

Пуск тепла в жилой фонд будет произведен в течение 5-7 дней. К 17:00 вечера 20 сентября отопление было подано в 544 жилых дома, что составляет порядка 22% от общего числа домов, подключённых к централизованной системе отопления. Работы по пуску тепла ведутся в круглосуточном режиме.