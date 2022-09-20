Организацию летнего отдыха детей в Тверской области высоко оценили федералы

Детям в лагерях отдыха должно быть интересно и для здоровья полезно. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 сентября на заседании областного правительства подводили итоги летней оздоровительной кампании 2022 года. Говорили и о заделах на будущее.

- Наша цель – максимальное вовлечение детей в оздоровительную кампанию. В этом году работа лагерей отдыха прошла в штатном режиме, была обеспечена безопасность детей, системная воспитательная работа, проведение единых смен в рамках региональной программы «Страна патриотов», профильных смен – технических, спортивных, культурных, краеведческих и других. Как важный момент воспитательной работы хочу отметить – в муниципалитетах в текущем году были открыты лагеря труда и отдыха», – сказал председательствовавший на заседании губернатор Игорь Руденя.

В этом году по данным областного правительства в Тверской области оздоровились и отдохнули 66 390 детей. Это 102,9 % к охвату в 2019 году. Система летнего отдыха детей и подростков полностью восстановлена после ковидных ограничений двух предыдущих годов.

По итогам кампании-2022 проект Тверской области по перезагрузке подходов к летнему отдыху детей получил высокую оценку на федеральном уровне. Регион единственным в России внедрил все виды и типы отдыха и оздоровления детей.

О ПЛАНАХ

Названы приоритеты оздоровительной кампании 2023 года. Игорь Руденя поручил Минобразу предусмотреть дополнительные меры по развитию системы летнего отдыха детей и подростков в муниципалитетах, где охват составил менее 50%.

Особое внимание, подчеркнул глава региона, в рамках оздоровительной кампании нужно уделить патриотическому воспитанию и профориентации детей.

СТАТИСТИКА ДЕТСКОГО ОТДЫХА-2022

В регионе для детей работали 636 лагерей: дневного пребывания, труда и отдыха, стационарных и палаточных.

Во всех муниципалитетах Верхневолжья этим летом действовало 108 лагерей труда и отдыха. Их участниками стали 2068 ребят. Работали 6 палаточных лагерей, в которых отдохнули 559 детей.

В этом году внедрен новый формат лагеря дневного пребывания – интеграция школы и колледжа. В Тверской области участником проекта стали школы города Бологое и Бологовского колледжа, на площадке которого 75 школьников изучали робототехнику.

Популярными формами отдыха также стали мероприятия на природе: походы, слеты, экскурсии по туристским маршрутам, включающие учебную, познавательную, физкультурно-спортивную и другие составляющие.

Летом 2022 года для детей было проведено более 1100 экскурсий.

Особое внимание в ходе летней оздоровительной кампании было уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Они посещали пришкольные лагеря, отдыхали в загородных и палаточных лагерях.

В лагерях Тверской области было ещё множество интересных и полезных мероприятий для детворы.

195 детей летом отдохнули за пределами Тверской области – в лагерях «Артек», «Орлёнок», «Смена», «Океан». Около 8 тысяч родителей Верхневолжья в этом году воспользовались возможностями программы «Детский кешбэк» по возврату части средств за отдых детей.