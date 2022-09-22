Коронавирус в Твери, последние новости на 22 сентября: 65 тысяч белок и больные пчёлы

Графика: ПТО. Фото: Светлана МАКЕВЕЕВА

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 22 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 263 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 745 случаев заражения.

Выздоровели 168 742 (+455) пациентов.

Умерли 2765 (0) человек.

Госпитализированных за минувшие сутки - 25 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 960 (+87) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13 373 (+28)

Ржев 9 221 (+6)

Калининский район 7 652 (+23)

Вышневолоцкий городской округ 7015 (+10)

Торжок 5 557 (+2)

Кимры 5 291 (+9).

Графика: ПТО

Специалисты Минприроды посчитали, сколько белок обитает в Тверской области. Численность зверька, по данным ведомства, составляет – 65 963 особи.

Живут белки преимущественно в лесах. Площадь земель лесного фонда по Тверской области составляет 4934,7 тыс. га, в том числе лесные земли – 4589,8 тыс. га, из них покрытые лесом – 4440,5 тыс. га.

В Твери белок можно встретить в парках и рощах. Длина тела зверька варьируется от 20 до 30 сантиметров, при этом длина хвоста составляет 10-17 сантиметров. Вес - 250-350 грамм.

На окрас белки влияют место обитания и время года. В хвойных лесах живут зверьки с более темной шерстью. В лиственных лесах белки - рыжевато-красные.

Большую часть жизни белки проводят на дереве, где строят себе гнезда в виде шара из гибких веточек. Продолжительность жизни белки составляет в среднем 3-4 года.

Но не белками одними... Возбудители опасного заболевания медоносных пчел обнаружены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

Пробы подмора пчел были доставлены с пасеки в Калининском районе. Насекомые заболели варроатозом.

Полученные результаты исследований были переданы заявителю и направлены в контролирующие ведомства.