Коронавирус в Твери, последние новости на 18 сентября 2022: Имя для дуба-долгожителя и 3500 человек за здоровый образ жизни

Последние новости о коронавирусе в Твери на 18 сентября Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 18 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 296 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 173 846 случаев заражения.

Выздоровели 166 982 (+401) пациентов.

Умерли 2764 (0) человека.

Госпитализированных за минувшие сутки 2.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 609 (+98) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13 235 (+30)

Ржев 9 205 (+5)

Калининский район 7 580 (+14)

Вышневолоцкий городской округ 6 961 (+16)

Торжок 5 554 (0)

Кимры 5 252 (+5).

Графика: ПТО

3500 человек - за здоровый образ жизни: именно такое количество участников пробежали «Кросс нации» в Тверской области. Региональный этап Всероссийского дня бега состоялся в субботу 17 сентября в Торжке. Самым младшим бегунам было всего по 3,5 года, самым взрослым - больше семидесяти!

В рамках соревнований было разыграно 14 комплектов наград, состоялись корпоративная эстафета, забеги для спортивных семей, забег для спортсменов-инвалидов. Список победителей и призёров регионального этапа Всероссийского дня бега «Кросс нации-2022» можно прочитать здесь.

Тем временем на Тверь надвигается непогода. МЧС и Гидрометцентр предупреждают, что первый день рабочей недели будет очень ненастным: регион зальёт дождями и это при сильном порывистом ветре до 17-22 м/с.

Что ж, если для нас дожди - неприятность (которую мы, конечно, переживём, главное одевайтесь теплее и не подцепите простуду), то для деревьев - благо. Напоит дождик и дуб, растущий в Твери уже более 170 лет. Это дуб у Дома поэзии Андрея Дементьева. Помните, примерно год назад было организовано голосование, чтобы выбрать ему имя? Итоги подвели на днях. Как сообщили в региональном Правительстве, дуб будет зваться "Дуб Вековой" - солидно!