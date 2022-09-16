В Твери единороссам-депутатам раздали мандаты

В Тверской Думы теперь только единороссы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Впервые в истории однопартийная гордума в Твери - все единороссы. 25 депутатов - тоже в новинку. До этого в составе городской думы парламентариев было 33. 15 парламентариев - из предыдущего созыва. Преимущество за мужчинами, женщин всего семь. Это, если вкратце, характеристика нового созыва Тверской городской Думы, выборы в которую прошли 11 сентября. 16 сентября избранным депутатам вручили удостоверения.

Церемония прошла в, честно сказать, не слишком для этого просторном помещении администрации Московского района Твери.

Депутатов рассадили вдоль стен на церемонии вручения мандатов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Если продолжать характеристику новой ТГД, то бросается в глаза, что там вновь много старых знакомых - больше половины из прежнего созыва. Прибыло в полку медиков - теперь их там целых семь. Появились два бывших хоккеиста и один член-корреспондент РАН.

В числе получателей нового удостоверения - председатель ТГД прошлого созыва Евгений Пичуев.. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Кто же прошел в гордуму?

ИЗ ПРОШЛОГО СОЗЫВА

Евгений Пичуев. Родился 2 сентября 1963 года в Норильске Красноярского края в семье актеров Норильского драматического театра. По образованию — врач-стоматолог, до прихода в тверскую политику был главврачом поликлиники Тверского медицинского университета. В Тверской Думе с 2017 года, где председательствовал.

Юрий Ануфриев. Родился в 1964 году в Калинине. Он - один из самых опытных думцев. В ТГД - с 2007 года. Это будет его уже четвертый созыв. У него высшее инженерное образование. С 2020 года – менеджер МБУ «ТОК г. Твери».

Алексей Арсеньев. Родился в 1965 году в Калинине. За плечами - служба в ВДВ и МВД. Был главой администрации Центрального района Твери, а также несколько лет — исполнительным директором компании общепита «Чикен Хауз». В Думе также давно - с 2012 года.

Денис Блиновский. Родился в 1980 году в Калинине. Имеет образование структур МВД. Предприниматель в строительном бизнесе. В Думе с предыдущего созыва - с 2017 года.

Максим Жирков. Родился в 1983 году в Калинине. По образованию экономист и юрист. Работает заместителем гендиректора по безопасности АО "Тверьгорэлектро". Работал в администрации Твери, муниципальных предприятиях. В Думе с 2009 года, начинал в партии КПРФ.

Татьяна Жомова. Родилась в 1971 году в Грозном в Чечне. По образованию врач-педиатр. Является главрачом ГКУ здравоохранения Тверской области специализированный дом ребенка «Теремок». В Думе - с 2017 года.

Сергей Мамонов. Еще один депутат со стажем. Родился в 1967 году в семье военного. Имеет инженерное военное образование. С 2018 года руководит МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери». Впервые избирался гордуму в 2005 году. Затем — в 2012-м и в 2017-м.

Дмитрий Нечаев. Родился 1973 году в Калинине. Окончил Тверской госуниверситет. Тележурналист. Является главным редактором телерадиокомпании «Тверской проспект». В Думе - с 2017 года.

Наталья Павлюк. Родилась в 1958 году в Днепропетровской области Украинской ССР. Имеет медицинское образование. Работает заместитель главврача Областной клинической больницы по работе с сестринским персоналом. В Думе с 2017 года.

Владимир Родионов. Родился в 1970 году в селе Горицы Кимрского района. Окончил Московский гуманитарно-экономический институт. Был спортивным тренером. Является гендиректором компании-оператора по организации раздельного сбора мусора. В Думе с 2017 года.

Артур Сычев. Родился в 1969 году в Свердловской области. Работал на различных руководящих должностях в УВД и администрации Тверской области и Твери. Известен жителям областной столицы как экс-директор канувшего в Лету МУП «ПАТП-1». С 2021 года - руководитель проектов АНО «Тверской вектор». В Думе с 2017 года.

Ирина Тюрякова. Родилась в 1971 году в Калинине. Окончила Тверской госуниверситет. Работала учителем математики. С 2014 года - директор средней школы №4 Твери. В Думе с 2017 года.

Ольга Устинова. Родилась в 1964 году в Калинине. Имеет медициское образование. С 2004 года – главврач Детской городской клинической больницы №1 в Твери. В Думе с 2017 года.

Дмитрий Фадеев. Родился в 1959 году. По образованию — филолог. По призванию - журналист. С 1999 года - генеральный директор и главный редактор издания «Местное время-Тверь». В Думе с 2012 года.

Илья Холодов. Родился в 1987 году в Калинине. Окончил исторический факультет Тверского госуниверситета. Работал учителем, возглавлял Тверское отделение «Молодой Гвардии Единой России». Был руководителем фракции партии власти в гордуме прошлого созыва. В Думе — с 2012 года.

НЕ БЫЛО В ПРОШЛОМ СОЗЫВЕ

Екатерина Глебова. Далеко не новичок. 15 лет была в Думе. Но в прошлый созыв не попала, заседала в Заксобрании Региона. Теперь возвращается. Она родилась в Рязанской области в 1947 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. Возглавляет компанию «Тверская оптика».

Сергей Козлов также не новичок и экс-министр здравоохранения региона. С относительно небольшим перерывом является главврачом Областной клинической больницы с 2010 года. Родился в 1963 году в Калинине. Уже трижды был депутатом - в одном созыве в Законодательном Собрании и дважды в Тверской гордуме.

Ирина Колесникова. Родилась в 1965 году в Калинине. Еще один медик в новом созыве ТГД. И еще один далеко не новичок. Она долгие годы работала врачом в пульмонологическом отделении горбольницы №6. С 2004 года — главврач городской поликлиники. Депутатом была не раз - в гордуму избиралась в 2000-м, 2007-м, 2012-м, а также в областной парламент — в 2009-м. Является членом Общественной палаты региона.

Анна Зайцева тоже медик, но парламентского опыта не имеет. Она - главврач детской областной клинической больницы. Родилась в 1980 году в семье военного в Московской области. По образованию - педиатр. ДОКБ руководит с декабря 2016 года.

Андрей Архипов. Родился в 1972 году. Член Общественной палаты Тверской области и руководитель строительной компании. По образованию инженер-гидротехник и экономист.

Ян Барышев. Родился в Твери в 1995 году. Воспитанник тверской хоккейной школы. Был профессиональным хоккеистом, в том числе выступал за ТХК (Тверской хоккейный клуцб, сейчас его не существует). С 2018 года — тренер в областной «Школе олимпийского резерва по хоккею».

Алексей Виноградов. Родился в 1974 году в Калинине. В армии служил в военной разведке — в ОСНАЗе ГРУ. Это очень серьезное подразделение. Является заместителем председателя Тверского регионального отделения «Союза десантников», членом Совета Общественной палаты Твери.

Владимир Ешурин. Родился в 1985 году в Калинине. ПО образованию — профессиональный строитель, занимается бизнесом. Является членом торгово-промышленной палаты России и Тверской области.

Александр Моняков. Родился в 1990 году в семье военнослужащих, вырос в Твери. С раннего детства занимался хоккеем. В итоге стал руководителем спортивных организаций. Сейчас возглавляет СШОР "Тверь" и «Объединенную дирекцию стадионов».

Роман Ростовцев. Родился в 1978 году в поселке Академический Тверской области. Ученый в аграрной сфере. Является руководителем ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» в Твери. Он - доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН.