В понедельник на Тверь обрушится непогода с дождями и сильным ветром

Ветер поднимется такой, что только держись! Фото: Евгения ГУСЕВА

На небесах над нашими головами разворачивается активная циклоническая деятельность. Оттого и головы поболят, и погода совсем испортится…

- Выходные в принципе будут неплохими, - немного обнадёжила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу +14, с утра покажется солнышко, но в течение дня местами стоит ждать дождей. В воскресенье, скорее всего, обойдётся без осадков и +18. Днём облака, к вечеру небо прояснится.

А дальше начнётся… В понедельник - дожди, местами даже ливни. Днём +18, зато какой ветер! Дуть будет со скоростью 9 м/с, порывы до 18 м/с (64,8 км/час) - держись!

Атмосферное давление в первый рабочий день подложит метеочувствительным тверичанам свинью: рухнет до 728 миллиметров ртутного столба (с воскресного уровня в 743 миллиметра).

Вторник такой же дождливый и ветреный, но ещё и похолодает: днём всего +10…+11. Одевайтесь теплее. Среда тоже пока видится ненастной, но не исключено, что с середины недели погода начнёт налаживаться.

- Отдохните получше в выходные, чтобы пережить непогоду в начале недели. И берегите здоровье, - советует Наталья Сердитова.

Ну а всем, на кого действуют перепады давления, советуем: начиная с выходных делайте зарядку и повышайте активность сердечно-сосудистой системы прогулками или другой лёгкой (именно лёгкой!) физической нагрузкой. Можно поупражняться в квартире или попробовать скандинавскую ходьбу, например. Это поможет вам пережить тяжёлые понедельник и вторник.

В дни низкого атмосферного давление нелишним будет сделать контрастный душ для кистей рук. И, конечно, постарайтесь хорошо высыпаться и не злоупотреблять на выходных горячительными напитками и прочими «вредностями».