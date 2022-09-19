Коронавирус в Твери, последние новости на 19 сентября: штормовой ветер и 60 «лежачих полицейских»

Графика: ПТО
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 19 сентября 2022 года.
За сутки в Тверской области коронавирусом заболели 299 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 145 случаев заражения.
Выздоровели 167 402 (+20) пациентов.
Умерли 2765 (+1) человек.
Госпитализированных за минувшие сутки нет.
Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 681 (+72) случай заражения коронавирусом.
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район 13 271 (+36)
Ржев 9 212 (+7)
Калининский район 7 597 (+17)
Вышневолоцкий городской округ 6 978 (+16)
Торжок 5 554 (0)
Кимры 5 260 (+8).
Графика: ПТО
В Твери планируется установить ещё 60 «лежачих полицейских» - искусственных неровностей, ограничивающих спорость. 16 сентября на сайте госзакупок опубликован соответствующий лот на 952 тысячи рублей. О местах установки не сообщается.
Заказчиком выступает департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.
Срок окончания подачи заявок 26 сентября. Поставить заказчику «лежачих полицейских» подрядчик будет должен в течение 40 календарных дней с даты заключения контракта.
19 сентября на территории Тверской области ожидается сильный дождь и штормовой ветер. Об этом сообщает ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Утром и днем усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 17-22 метров в секунду.
Начиная от 19 метров в секунду, ветер считается штормовым по шкале Бофорта. Гнутся большие деревья, ветер срывает черепицу с крыш, очень сильное волнение на море, высокие волны (максимальная высота — 10 м, средняя — 7 м
Будьте бдительны и осторожны!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.