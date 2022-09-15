Коронавирус в Твери, последние новости на 15 сентября 2022: приговор за жестокое убийство котят и смерть преподавателя ТГСХА

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Графика: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 15 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболел 239 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 173 030 случаев заражения.

Выздоровели 165 846 (+280) пациентов.

Умерли 2764 (0) человека.

Госпитализированных за минувшие сутки 7.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 59 329 (+27) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 13342 (+26)

Ржев 9198 (+3)

Калининский район 7551 (+20)

Вышневолоцкий городской округ 6918 (+10)

Торжок 5552 (+1)

Кимры 5211 (+10).

Графика: ПТО

Конаковский городской суд вынес приговор двум пожилым супругам за жестокое убийство котят. Пенсионеры назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей каждому.

Пресс-служба Конаковского городского суда уточнила, что при назначении наказания были учтены преклонный возраст пожилых супругов и наличие у них инвалидности.

Напомним, что в августе 2021 года в Конаково возле мусорного контейнера пенсионерка при помощи своего супруга забила молотком шестерых котят, помещенных в пакет. А затем в этот же контейнер и выкинула. Все это засняли на телефонную камеру оказавшиеся поблизости подростки. Видео выложили в соцсеть. Садистский инцидент приобрел резонанс.

В итоге эти пожилые люди признаны судом виновными в жестоком обращении с животными с применением садистских методов.

Приговор пока не вступил в законную силу.

На 63-м году жизни ушёл из жизни Сергей Иванович Щукин, доцент кафедры ремонта машин и эксплуатации машинно-тракторного парка Тверской государственной сельскохозяйственной академии, бывший преподаватель Горютинском школы. Об утрате сообщает ТГСХА.

- Сергей Иванович был ярким инженером-изобретателем, лауреатом многих престижных конкурсов как в России, так и за рубежом, опытным и любимым преподавателем. Всегда - в научных изысканиях, публикациях, конкурсах - рядом с ним были его ученики, студенты, - говорится в некрологе.

Коллеги, знакомые и студенты Сергея Ивановича вспоминают его как болеющего своим делом специалиста, прекрасного преподавателя и просто хорошего, умного и отзывчивого человека с прекрасным чувством юмора.

Прощание с Сергеем Ивановичем состоится 15 сентября в 11:00 в посёлке Сахарово.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Сергея Ивановича.