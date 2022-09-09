От ковида и гриппа можно привиться одновременно: Главный санитарный врач Тверской области рассказал, как не заболеть осенью и зимой

Чем таблетки глотать, лучше профилактикой заняться! Фото: Мария ЛЕНЦ

У знакомых и коллег дети вовсю засопливели - для сентября это норма. Чихают, подцепив заразу, и взрослые. А впереди новый эпидемический сезон. Лёгкая «простуда», может, и пройдёт за неделю, лечи её или нет, а вот грипп способен наделать дел. Да и коронавирус, став ещё заразнее, чем раньше, показывает рост заболеваемости.

Честно, болеть за пандемийные годы уже надоело! С вопросами о том, как защитить себя, «КП»-Тверь» обратилась к главному санитарному врачу Тверской области, руководителю регионального Управления Роспотребнадзора Арнольду Выскубову.

Арнольд Выскубов. Фото: Виктория ТУШКОВА

БЕРЕГИСЬ ГРИППА!

- Мы стали забывать, но грипп - не менее серьёзное заболевание, чем коронавирус, - говорит Арнольд Выскубов. - Он тоже может проходить очень тяжело, заканчиваться летальным исходом. Поэтому важно ежегодно прививаться - это единственный способ защититься.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и главного санитарного врача России привито от гриппа должно быть не менее 60% от численности населения. Тогда считается, что инфекция не будет распространяться.

- Но у нас есть группы риска, - продолжает Арнольд Феликсович. - Это дети, беременные женщины, люди старше 60 лет, медики, работники образования, коммунальных служб. Эта категория людей, в которой привиты должны быть не менее 75%.

ПРИВИВКИ БЕРЕМЕННЫМ

Из всех перечисленных категорий трепетнее всего к своему здоровью относятся, конечно, будущие мамы.

- Прививаться беременным не можно, а нужно! - отвечает всем сомневающимся «беременяшкам» главный санитарный врач региона. - Так женщина защищает себя и своего ребёнка. Вакцинацию проводят в определённое время, это объяснит врач-гинеколог, который ведёт беременность. Он же определит, нет ли у беременной женщины противопоказаний.

Медики рекомендуют обезопасить себя и ребёнка заранее. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

КОГДА ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА

- Важно привиться с сентября по октябрь-ноябрь. Тогда мы эпидемию не получим, - уверен Арнольд Выскубов. - Прививка от гриппа действует один год, поэтому вакцинацию нужно проходить каждую осень.

Интересно, что чихать и сопливеть многие из нас начинают уже в сентябре-октябре. Это связано с сезонными ОРВИ, которые мгновенно распространяются в школах, детсадах, рабочих коллективах, собравшихся после каникул и отпусков. А грипп приходит к нам обычно где-то в январе (пик заболеваемости - февраль и март). Поэтому иммунитет от гриппа мы должны заработать не позже декабря. Помните: для выработки иммунитета требуется от 15 до 20 дней после вакцинации.

Прививка от гриппа действует один год, поэтому вакцинацию нужно проходить каждую осень. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОВАРНЫЙ ПНЕВМОКОКК

Ещё одна напасть… В последнее время медики всё чаще говорят о необходимости прививаться и от пневмококка тоже.

- Сегодня у населения иммунитет ослаблен ковидом. Есть масса пневмококковых заболеваний, которые в дальнейшем могут привести к пневмонии и летальному исходу. Старшее поколение обязательно должно прививаться против пневмококковой инфекции! Да и всем взрослым рекомендую, - говорит руководитель регионального Роспотребнадзора.

Причём ежегодно прививку от пневмококка делать не нужно. В зависимости от того, какую вакцину вам вколют, она может действовать 5-10 лет.

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА, ГРИППА И ПНЕВМОКОККА

Если пришёл срок вашей ревакцинации от коронавируса, вы можете сделать одновременно прививку от ковида и от гриппа. Изучение работы вакцины от коронавируса в организме показало, что так делать вполне безопасно.

- Когда две прививки делают одновременно, их делают в разные руки, - поясняет Арнольд Выскубов.

Через месяц можно будет привиться от пневмококка.

Если же вакцинация от коронавируса вам сейчас не нужна, просто делайте в один день грипп и пневмококк.

А вот сделать, например, прививку от коронавируса, а через пару-тройку дней привиться от гриппа нельзя. Такое правило связано с течением иммунных процессов в организме.

Поэтому, если вы привились только от одной из болячек, за прививкой от другой нужно будет прийти через месяц.