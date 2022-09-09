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Общество9 сентября 2022 12:10

От ковида и гриппа можно привиться одновременно: Главный санитарный врач Тверской области рассказал, как не заболеть осенью и зимой

А прививка от пневмококка будет действовать несколько лет
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Чем таблетки глотать, лучше профилактикой заняться!

Чем таблетки глотать, лучше профилактикой заняться!

Фото: Мария ЛЕНЦ

У знакомых и коллег дети вовсю засопливели - для сентября это норма. Чихают, подцепив заразу, и взрослые. А впереди новый эпидемический сезон. Лёгкая «простуда», может, и пройдёт за неделю, лечи её или нет, а вот грипп способен наделать дел. Да и коронавирус, став ещё заразнее, чем раньше, показывает рост заболеваемости.

Честно, болеть за пандемийные годы уже надоело! С вопросами о том, как защитить себя, «КП»-Тверь» обратилась к главному санитарному врачу Тверской области, руководителю регионального Управления Роспотребнадзора Арнольду Выскубову.

Арнольд Выскубов.

Арнольд Выскубов.

Фото: Виктория ТУШКОВА

БЕРЕГИСЬ ГРИППА!

- Мы стали забывать, но грипп - не менее серьёзное заболевание, чем коронавирус, - говорит Арнольд Выскубов. - Он тоже может проходить очень тяжело, заканчиваться летальным исходом. Поэтому важно ежегодно прививаться - это единственный способ защититься.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и главного санитарного врача России привито от гриппа должно быть не менее 60% от численности населения. Тогда считается, что инфекция не будет распространяться.

- Но у нас есть группы риска, - продолжает Арнольд Феликсович. - Это дети, беременные женщины, люди старше 60 лет, медики, работники образования, коммунальных служб. Эта категория людей, в которой привиты должны быть не менее 75%.

ПРИВИВКИ БЕРЕМЕННЫМ

Из всех перечисленных категорий трепетнее всего к своему здоровью относятся, конечно, будущие мамы.

- Прививаться беременным не можно, а нужно! - отвечает всем сомневающимся «беременяшкам» главный санитарный врач региона. - Так женщина защищает себя и своего ребёнка. Вакцинацию проводят в определённое время, это объяснит врач-гинеколог, который ведёт беременность. Он же определит, нет ли у беременной женщины противопоказаний.

Медики рекомендуют обезопасить себя и ребёнка заранее.

Медики рекомендуют обезопасить себя и ребёнка заранее.

Фото: Илья ФЕДУЛОВ

КОГДА ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА

- Важно привиться с сентября по октябрь-ноябрь. Тогда мы эпидемию не получим, - уверен Арнольд Выскубов. - Прививка от гриппа действует один год, поэтому вакцинацию нужно проходить каждую осень.

Интересно, что чихать и сопливеть многие из нас начинают уже в сентябре-октябре. Это связано с сезонными ОРВИ, которые мгновенно распространяются в школах, детсадах, рабочих коллективах, собравшихся после каникул и отпусков. А грипп приходит к нам обычно где-то в январе (пик заболеваемости - февраль и март). Поэтому иммунитет от гриппа мы должны заработать не позже декабря. Помните: для выработки иммунитета требуется от 15 до 20 дней после вакцинации.

Прививка от гриппа действует один год, поэтому вакцинацию нужно проходить каждую осень.

Прививка от гриппа действует один год, поэтому вакцинацию нужно проходить каждую осень.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОВАРНЫЙ ПНЕВМОКОКК

Ещё одна напасть… В последнее время медики всё чаще говорят о необходимости прививаться и от пневмококка тоже.

- Сегодня у населения иммунитет ослаблен ковидом. Есть масса пневмококковых заболеваний, которые в дальнейшем могут привести к пневмонии и летальному исходу. Старшее поколение обязательно должно прививаться против пневмококковой инфекции! Да и всем взрослым рекомендую, - говорит руководитель регионального Роспотребнадзора.

Причём ежегодно прививку от пневмококка делать не нужно. В зависимости от того, какую вакцину вам вколют, она может действовать 5-10 лет.

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА, ГРИППА И ПНЕВМОКОККА

Если пришёл срок вашей ревакцинации от коронавируса, вы можете сделать одновременно прививку от ковида и от гриппа. Изучение работы вакцины от коронавируса в организме показало, что так делать вполне безопасно.

- Когда две прививки делают одновременно, их делают в разные руки, - поясняет Арнольд Выскубов.

Через месяц можно будет привиться от пневмококка.

Если же вакцинация от коронавируса вам сейчас не нужна, просто делайте в один день грипп и пневмококк.

А вот сделать, например, прививку от коронавируса, а через пару-тройку дней привиться от гриппа нельзя. Такое правило связано с течением иммунных процессов в организме.

Поэтому, если вы привились только от одной из болячек, за прививкой от другой нужно будет прийти через месяц.

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