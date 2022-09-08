Почти что детский «Мосфильм»: Как в Тверской области любительская киностудия «Метроном» сумела влюбить в кино несколько поколений мальчишек и девчонок

Тишина, камера, мотор! Фото: из архива Юрия Кокорина

В этом году тверские кинолюбители отмечают 60-летний юбилей. Это официально. Именно в 1962 году в Калининском (Тверском) Доме культуры полиграфкомбината был создан фотоклуб, к которому тогда присоединились и кинолюбители. Сейчас в регионе - около 100 любительских киностудий и клубов. Многие из них - детские, школьные. Среди них одна из самых известных - это детская киностудия «Метроном» в Вышнем Волочке.

Пару лет назад снятый студией короткометражный игровой фильм был признан лучшим на XI Всероссийском кинофестивале «Детское кино - детям!», а также (в одной из номинаций) на ХIII Всероссийском медиафестивале «Моряна-2020».

Тот фильм называется «История одного кино» и посвящен советским операторам-кинохроникерам на фронтах Великой Отечественной войны. В съемочной группе было больше 20 человек, а в самих съемках участвовало около 100 детей и взрослых. Работали четыре оператора.

Эпизод со съёмок фильма про войну. Фото: детская киностудия "Метроном"/скриншот из видео

Основатель и руководитель телестудии «Метроном» Юрий Кокорин вспоминает, что один его знакомый с киностудии «Мосфильм», узнав об этом, даже сказал:

- У вас что там, детский «Мосфильм»?

Еще бы, с таким опытом и подходом, как у Юрия Васильевича…

Юрий Кокорин. Фото: из личного архива Юрия Кокорина

НА ЭНТУЗИАЗМЕ ПРО ЭНТУЗИАСТА

Он в движение кинолюбителей влился в начале 1970-х. Совсем еще молодой, без профессионального образования (впоследствии окончит режиссерские факультеты Театрального института имени Щукина и ГИТИСа), Юрий Кокорин создал любительскую киностудию в Лихославле.

- Не один, конечно, собрались единомышленники, это и замначальника милиции Королёв, второй секретарь горкома комсомола Аксёнов, местный кузнец, рабочие с радиаторного завода, разные люди в общем, - поделился воспоминаниями с «КП»-Тверь» Юрий Васильевич. - Снимали на 16 мм кинопленку, и черно-белую, и цветную. Нам ее бесплатно большими рулонами выдавали в областном киноклубе, он тогда существовал на первом этаже здания в Твери, где сейчас располагается Дом народного творчества.

Юрий Кокорин руководил этой киностудией с 1972 по 1979 годы.

- Помню, первый любительский фильм мы сняли про энтузиаста культурного клубного движения из соседнего с Лихославлем села, сейчас уже названия села не вспомню, - рассказал он.

В 1979-м Юрий Кокорин, будучи студентом «Щукинки», приехал в Вышний Волочек ставить в местном театре дипломный спектакль и влюбился. А потом и женился…

Тогда в 1980-х он создал любительскую киностудию и в Вышнем Волочке - при местном Опытно-экспериментальном заводе...

БЫЛО СЛОЖНО И ИНТЕРЕСНО

- В те времена, конечно, создавать фильмы было гораздо труднее, чем сейчас при нынешних цифровых технологиях, - вспоминает Юрий Васильевич. - Я, например, помню, как мы с женой у себя в ванной «прогнали» (проявка, промывка, фиксаж и другие элементы процесса обработки плёнки - Ред.) около 50 км кинопленки. На монтаже клеили ее, резали. С озвучкой также приходилось повозиться - записывали звук на магнитофон.

В этом смысле Юрию Кокорину особо памятен его фильм «Супружеская жизнь», который он снял около 40 лет назад.

- Это был мой первый фильм, озвученный со звуковой дорожки, - пояснил Юрий Васильевич. - Справа на кинопленку, на которую снимали, уже на заводе-изготовителе была прикреплена магнитная дорожка. И потом на нее при помощи специальной головки и записывался звук. То есть это был первый снятый мной звуковой фильм, когда не надо было при съемке включать магнитофон для записи. Озвучивали мы в облкинозвуке, который тогда располагался в том же здании в Твери на площади Советской, где сейчас находится Дом народного творчества. Там мы прямо в специальных будках и озвучивали - звук писался на магнитную дорожку на той пленке.

Затем Юрий Кокорин работал в разных театрах режиссером.

А со временем - в 2006 году в Вышнем Волочке создал «Метроном».

Развиваться было нелегко. Как вспоминает Юрий Васильевич, даже через 10 лет после основания студии, приходилось снимать на любительские фотоаппараты и монтировать материал на стареньком ноутбуке, а звук на съемках записывали на мобильные телефоны (в режиме диктофона), прилепленные под одежду...

Во время съёмок. Фото: детская киностудия "Метроном"

СОВРЕМЕННОЕ КИНО ПРО ПИОНЕРИЮ

По словам Юрия Васильевича сейчас оснащение у «Метронома» гораздо лучше. Правда, как заметил, почти вся аппаратура (в том числе кинокамера Phantom и еще около трёх камер) приобретена им на свои средства.

В любительской киностудии у него сейчас занимаются около 30 детей и подростков примерно от 10 до 17 лет. К съемке подходят профессионально, у каждого своя роль - кто-то кинооператор, кто-то звукач, кто-то актеры и т.д.

Сюжет обсуждают все вместе, Юрий Кокорин подсказывает, учит, что должен быть конфликт в действии… Театральный режиссер как-никак.

После упомянутого в начале фильма ребята из «Метронома» сняли еще одно короткометражное художественное игровое кино «Путешествие в лето» - про пионерию.

Лето. Эпизод съемок детского короткометражного фильма. Фото: детская киностудия "Метроном"

- Для нас это тоже большой, масштабный фильм, - прокомментировал Юрий Кокорин. Минут 17 идет. Там дети и ветераны войны снимались в разных локациях Вышнего Волочка. Премьера состоялась в «Артэке» весной этого года.

Подумав, Юрий Васильевич добавляет:

- У нас тут, и вправду, можно сказать, Мосфильм в миниатюре.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Занимаясь детской киностудией «Метроном», а также работая в Вышневолоцкой администрации, Юрий Кокорин не оставляет театр. К слову, он сообщил нам, что собирается поставить в Вышневолоцком театре рок-оперу по мотивам великой пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта».