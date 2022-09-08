В Твери, в Мигалово, установили памятник самолёту «МиГ-23», хотя такие истребители там не базировались

Изящная крылатая машина красуется в сквере на пересечении улиц Громова и Гайдара. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери, в микрорайоне «Мигалово», установили новый памятник - истребитель «МиГ-23». Изящная крылатая машина, которую в нашей стране называли самым красивым истребителем СССР, а на западе - «Бичеватель» («Flogger»), уже красуется в сквере на пересечении улиц Громова и Гайдара.

Самолёт сейчас доводят до ума - подкрашивают, подкручивают. Фото: Виктория ТУШКОВА

ПОЧЕМУ «МИГ-23»?

Место выбрано не случайно - рядом Мигаловский аэродром. Вот только такие «МиГи» там никогда не базировались…

- Почему именно «МиГ»? - поинтересовалась я у группы людей, которые 8 сентября доводили самолёт до ума перед его официальным открытием: что-то подкрашивали и подкручивали.

- Учились вы в школе плохо! - сурово укорил меня один из мужчин, напуская тайну то ли на то, что и сам не знал, то ли на чьё-то заблуждение.

Но в итоге так и не объяснил, отчего всё-таки выбор пал на «МиГ-23» а не, например, на базировавшиеся на Мигаловской авиабазе транспортники «Ил» или «Ан». Ну или же истребитель-бомбардировщик «Су-17С» (на таких самолётах работали лётчики 274-го истребительно-бомбардировочного авиаполка, чьим домом тоже когда-то было Мигалово).

Надеемся, если какой-нибудь мальчишка однажды задаст подобный вопрос, ему не будут тыкать на его незнание, а просто расскажут наверняка героическую историю.

Что касается «МиГа-23», поставленного «на прикол» в Мигалово, он когда-то эксплуатировался в Польше. Потом, после вывода советских войск, находился в одном из воинских соединений Центральной России. Теперь стал памятником в Твери.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ВЫСОТНЫЙ ТАРАН

Кстати, несмотря на то что «МиГ-23» с историей Мигаловской авиабазы практически никак не связан, другой «МиГ» - «Миг-3» отметился там, и весьма героически.

11 августа 1941 года молодой красавец, лётчик-ас Алексей Катрич отправился на истребителе «МиГ-3» на боевое задание - перехват вражеского бомбардировщика «Do-215» («Дорнье»), ведущего разведку железной дороги Москва - Ленинград. Катрич выследил вражеского разведчика в небе и прошил машину пулемётной очередью. В ответ также последовал огонь. Второй очередью Алексей убил стрелка и даже попал в двигатель, но «Do-215» продолжал оставаться в небе. Закончить задачу наш лётчик не смог: пулемёты «МиГа» заклинило.

Тогда Катрич принял решение: таранить! Таран был мастерский. «МиГ-3» подошёл к «немцу» сбоку, под углом, и повредил своим винтом киль и стабилизатор «Дорнье». Немецкий бомбардировщик сорвался в пике и рухнул где-то между Зубцовом и Старицей. Это был первый в мире высотный таран, он прошёл на высоте около 8000 метров. За него 28 октября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексей Катрич был удостоен звания Героя Советского Союза.

После блестящего тарана машина Катрича не получила слишком серьёзных повреждений, и лётчик смог довести свой «МиГ» до аэродрома - в Мигалово.

Но на постаменте не его самолёт…

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПАМЯТНИК ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ

В Мигаловском сквере начались работы по установке нового памятника Воину-освободителю.

Старый памятник стоял в микрорайоне ещё с советских времён - это была копия монумента в Трептов-парке в Берлине. Композиция выразительная: солдат одной рукой прижимает к груди маленькую девочку, другой держит меч.

Монумент демонтировали минувшим летом - он требовал срочной реставрации. Однако вскоре стало понятно, что проще сделать новый, чем отремонтировать старый.

За изготовление и установку нового Воина-освободителя, согласно документации с сайта госзакупок, подрядчику (ООО «Левша») заплатят 2 млн 797 тыс. 250 рублей. Фигура воина должна быть отлита из бронзы и установлена на бетонном постаменте. Памятник должен быть 440 см в высоту (вместе с постаментом). Сама фигура солдата будет иметь рост 220 см.

Новый постамент пока восторгов не вызывает, но подождём готовности памятника, тогда и оценим. Фото: Виктория ТУШКОВА

В контракте было отмечено, что памятник должен был быть изготовлен и установлен до 2 сентября.

К 8 сентября на месте уже появился новый постамент. Самого памятника пока мы не увидели, но, раз постамент есть, хочется верить, что скоро на него вернётся и фигура воина.