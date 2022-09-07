Росстат: Тверская область - лидер в стране по вымиранию сёл и деревень

Здесь никто не живёт. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Сёл-призраков» в Тверской области становится всё больше. Это мёртвые деревни, сёла и посёлки, где никто не живёт. Пункты, наименования которых лишь номинально остались на картах и дорожных указателях - эпитафией прошлому. В какие-то из этих деревень ещё нет-нет да заедут дачники, а где-то вообще никого. Зарастают дороги, превращаются в прах дома, заброшены кладбища, на которых покоятся те, кто возделывал здесь землю и рожал детей.

По данным переписи 2010 года, таких сёл и деревень в Тверской области было 2234. По итогам переписи-2020, которые обнародовал Росстат, уже 2798. За десять лет в нашем живописном регионе умерли ещё 564 деревни…

СТАТИСТИКА ВЫМИРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ДЕРЕВНИ

Всего в Тверской области 9532 сельских населённых пункта, и к 2798 из них термин «населённый» уже неприменим. Доля мёртвых сёл и деревень приближается к трети.

Как и в прошлую перепись, Тверская область возглавила в России печальный рейтинг вымерших сёл.

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ТРИ ЧЕЛОВЕКА НА ДЕРЕВНЮ

Из оставшихся тверских деревенек 2426 тоже на грани умирания, но ещё цепляются за жизнь... Население каждой - менее шести человек. Крупных сёл, в которых живут более 3000 человек, у нас нет в помине. С чернозёмными регионами сравнивать себя не будем, но, например, в Ярославской области таких пять. И в Смоленской столько же. А в Вологодской - девять.

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Некогда важнейший ресурс страны продолжает иссякать. Село во все века было дающей, кормящей рукой. Даже после Великой Отечественной село удалось поднять, несмотря на голод, разруху, падёж скота, отсутствие рабочих рук. Страшно представить, какие результаты обнажит спустя десять лет следующая перепись… Кто будет оживлять село, когда в нём не останется вообще никого?