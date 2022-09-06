В Тверь приехал Сергей Безруков и открыл «Эхо БДФ»

Сергей Безруков перед спектаклем в Тверском театре драмы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вечером 6 августа на сцене Тверского академического театра драмы спектаклем «Маленький принц» (6+) по гениальной повести Антуана де Сент-Экзюпери стартовал фестиваль «Эхо БДФ». В постановке сыграл ее автор-режиссёр, Народный артист России, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков. Перед спектаклем знаменитый актер сначала пообщался с губернатором Игорем Руденей, а затем уже в драмтеатре и с тверскими журналистами.

Напомним, что с 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге проводится Большой Детский фестиваль, художественным руководителем которого и является Сергей Безруков. Теперь у фестиваля появилось «Эхо БДФ», в рамках которого спектакли-лауреаты БДФ привозят в нестоличные регионы страны. Вот и до нас дошло.

Знаменитый актер общался с журналистами целых полчаса. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Верхневолжье «Эхо БДФ» в этом сентябре в год своего 90-летия проводит Тверской театр юного зрителя. Помощь ТЮЗу в этом оказывают областное правительство совместно с Московским Губернским театром и Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.

С 6 по 11 сентября в Твери, Кимрах, Вышнем Волочке, Ржеве и Лихославле 22 раза покажут девять спектаклей.

Всё идет к тому, что теперь фестиваль будет проводиться в Верхневолжье ежегодно. Эта возможность обсуждалась на встрече актера с губернатором. Как Сергей Витальевич после сообщил журналистам, Игорь Руденя поддержал эту идею.

- Готовы активно сотрудничать в данном направлении, - приводит слова губернатора со встречи пресс-служба областного правительства.

На встрече Игоря Рудени и Сергея Безрукова в областном правительстве. Слева - новый министр культуры региона, известная актриса Ксения Глинка Фото: ПТО

Сообщается, что актер и губернатор обсудили также возможность реализации других культурных проектов в Верхневолжье.

Сам Безруков такому повороту только рад. Актер сообщил, что с предложением о проведении «Эха БДФ» на него вышел Тверской ТЮЗ и признался в любви к нашему театру. Он высоко оценил актерский состав ТЮЗа:

- Актеры там очень сильные, очень интересные.

Сергей Витальевич рассказал, что поддерживал спектакль ТЮЗа «Чайка» (16+) на одном из известных театральных фестивалей-конкурсов.

- А спектакль Тверского ТЮЗа «Хлебзавод» (14+) включен в программу следующего Большого Детского фестиваля, - добавил Безруков.

Говоря о БДФ, актер заметил, что ноу-хау этого фестиваля - детское жюри. Да, спектакли оценивают там дети.

Под занавес общения Сергей Безруков ответил на вопрос, освоил ли он гусли из Тверской области, которые ему этим летом подарили.

Знаменитый актер сказал, что играть на гуслях пока не научился, но постарается это сделать. Шансы у него большие - на гитаре артист, к примеру, играет отлично.

С журналистами пообщался и директор Тверского ТЮЗа Александр Бахарев. Рассказал, что в целом на «Эхо БДФ» в Верхневолжье приедут около 300 актеров, режиссеров, других причастных к театральному искусству людей, а также несколько писателей.

Александр Бахарев намекнул на новый фестиваль в регионе. Фото: Александр ЖМУЛИН

Александр Витальевич отметил, что в программе фестиваля не только спектакли. Есть, к примеру, мастерские для ребят из детских творческих студий. Специально для них будут проведены мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству и сценической речи, вокалу и ансамблевому пению, пластике и сценическому движению. Кроме того, как добавил Александр Бахарев, приедут даже каскадеры.

Мастерские проведут в Твери во Дворце творчества для детей и молодёжи и областного дома народного творчества.

И это еще не все... Подробную программу фестиваля смотрите в материале «КП»-Тверь». Билеты, если ещё остались, можно купить на сайте ТЮЗа.

Напоследок Александр Бахарев сказал, что в регионе может появиться и свой новый театральный фестиваль.

- На какой площадке, пока говорить не буду, - заинтриговал директор театра.