Беркут и норка под угрозой: Каких птиц и зверей осталось мало в Тверской области

В наших лесах некоторых животных становится все меньше и меньше. Фото: ПТО

Недавно областное правительство объявило о годовом лимите на добычу диких животных. В период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023-го охотникам в регионе разрешено добыть 2190 лосей, 263 благородных оленя, 38 европейских косуль, 639 медведей, 168 барсуков, 17 рысей и 18 выдр. Это угнетает. К сожалению, люди, не могут и не хотят (в угоду некоторым охочим до убийства животных гражданам) понять, что природа сама себя может прекрасно регулировать. Мы тем временем решили выяснить, каких диких животных в нашем крае стрелять нельзя.

ПРИЧИНА ИХ ГИБЕЛИ - ЛЮДИ

Про некоторых редких животных, на которых нельзя охотиться в Верхневолжье, нам рассказала руководитель проекта по ведению Красной книги Тверской области Анна Рыбакова.

Она отметила, что в нашем регионе, возник вопрос по такой сильной и мощной хищной птице, способной унести в когтях ягненка, как беркут. Его особи издревле обитали в наших краях, но сейчас встретить их в Верхневолжье - большая удача.

- Наши исследования показывают, что беркут пропал из Тверской области, - сообщила Анна Рыбакова. - Все известные точки гнездований пусты, только при кочовках могут какие-нибудь молодые особи залететь. Причины банальны - люди. Беркут - крупная птица, и ему нужны места для гнездовий, которые не посещают люди. А сейчас техника позволяет человеку добраться до труднодоступных мест.

Также, по ее словам, в регионе крайне редко можно встретить русскую выхухоль. Этот зверек обитает там, где исключительно чистые водоемы. Выводы делайте сами.

Это русская выхухоль. Фото: Игорь Шпиленок

А еще в тверских лесах стала пропадать европейская норка. Ее вытесняет норка американская.

- Она чуть крупнее и поэтому нашей европейской норке трудно с ней конкурировать, - уточнила Анна Рыбакова.

Она сообщила, американскую норку к нам в свое время завезли - она тут не обитала, как не трудно догадаться.

В категории редких в Верхневолжье и необычная ящерица. Она больше похожа на змею. У нее даже и лапок-то нет, но зато в отличие от змей есть веки. Однако от змеи эту ящерицу отличить крайне трудно. Название этого удивительного создания - веретеница ломкая, в народе известна как медяница. Для человека она неопасна - не ядовита да и человеческую кожу прокусить не способна.

- Она рыжая, а самцы в брачный период даже голубым цветом отливают, - заметила Анна Рыбакова.

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Класс млекопитающие

Отряд насекомоядные: выхухоль русская, бурозубка крошечная, летяга, соня лесная, соня орешниковая, соня садовая, лемминг лесной, полевка подземная, хомяк обыкновенный.

Отряд хищные млекопитающие: норка европейская.

Класс птицы

Отряд гагарообразные: гагара чернозобая.

Отряд поганкообразные: поганка красношейная, поганка серощекая, поганка черношейная.

Отряд аистообразные: выпь малая, аист белый, аист черный.

Отряд гусеобразные: лебедь-кликун, лебедь-шипун, гусь серый, крохаль большой, луток , пискулька, утка серая, нырок белоглазый.

Отряд соколообразные: скопа, беркут, подорлик большой, подорлик малый, орлан-белохвост, змееяд, осоед обыкновенный, дербник, кобчик, сапсан.

Отряд курообразные: куропатка белая, куропатка серая.

Отряд журавлеобразные: журавль серый, пастушок, погоныш малый.

Отряд ржанкообразные: ржанка золотистая, сороки, кулик-сорока, турухтан, кроншнеп большой, кроншнеп средний, веретенник большой, поручейник, травник, мородунка, дупель, чайка серебристая, чайка малая, крачка малая, крачка белокрылая.

Отряд голубеобразные: клинтух, горлица кольчатая.

Отряд кукушкообразные: кукушка глухая.

Отряд совообразные: филин, сова ястребиная, неясыть длиннохвостая, сплюшка, сыч воробьиный, сыч мохноногий, неясыть бородатая.

Отряд ракшеобразные: сизоворонка, зимородок обыкновенный, удод.

Отряд дятлообразные: дятел белоспинный, зеленый дятел, дятел седой, дятел трехпалый.

Отряд воробьинообразные: жаворонок лесной, трясогузка желтоголовая, конек луговой, сорокопут серый, кедровка, кукша, славка ястребиная, камышовка дроздовидная, бормотушка северная, камышовка вертлявая, лазоревка белая, дубонос обыкновенный, дубровник, овсянка-ремез.

Класс амфибии

Отряд хвостатые: тритон гребенчатый.

Отряд бесхвостые: жерлянка краснобрюхая, чесночница обыкновенная, жаба зеленая.

Класс пресмыкающиеся

Отряд чешуйчатые: веретеница, ящерица прыткая, медянка обыкновенная.