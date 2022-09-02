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Звезды2 сентября 2022 13:53

Коллекционер Павел Башмаков перед выставкой в Твери: «Не я выбрал Дали, а он меня»

Экспозиция работ одного из самых заметных художников XX века будет открыта до ноября
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Первые работы гениального сюрреалиста Павел приобрел по воле случая...

Первые работы гениального сюрреалиста Павел приобрел по воле случая...

Фото: Александр ЖМУЛИН

Не нуждающийся в представлении Сальвадор Дали на начальном этапе своего пути в конце 1920-х годов вступил во Франции в группу сюрреалистов Андре Бретона - автора «Сюрреалистического манифеста». Дали быстро стал приобретать популярность, за что его соратники (к слову, левые по политическим взглядам) начали обвинять художника в склонности к коммерческой работе. Даже придумали анаграмму его имени и фамилии Avida Dollars («Жадный до долларов»). А в 1936 году вообще исключили его из своей группы. Когда находившегося тогда в Америке Сальвадора Дали облепили журналисты и спросили про это, он ответил, что его можно исключить из группы сюрреалистов, но нельзя исключить из сюрреализма. И добавил утверждение, которое он подтвердил всей своей жизнью: «Сюрреализм - это я». Именно эта фраза стала названием коллекции великого художника в частной галерее PS Gallery в Санкт-Петербурге и экспозиции некоторых работ из нее в Твери.

Выставка (12+) в столице Верхневолжья открылась 2 сентября в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Здесь представлены оригинальные графические работы и скульптуры Сальвадора Дали, но это еще не всё. Работает мультимедийный зал, где картины испанца «оживают» и зритель погружается в его сны.

Выставка открылась в музейно-выставочном центре.

Выставка открылась в музейно-выставочном центре.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Накануне открытия выставки корреспондент «КП»-Тверь» пообщался с приехавшим в Тверь владельцем PS Gallery Павлом Башмаковым - известным в нашей стране коллекционером. В прошлом году он уже привозил в Тверь экспозицию Марка Шагала.

- Павел, как вы пришли к тому, чтобы собрать коллекцию графики Дали и вообще стать коллекционером?

- Не я выбрал Дали, а он меня скорее. У меня изначально в мыслях не было становиться коллекционером, собирать графику Дали и других художников. Но так получилось, что мне было интересно всё, что связано с интерьером, с обустройством идеального дома. И когда я столкнулся с тем, что надо что-то вешать на стены в этом идеальном доме, возник выбор: привозить из-за рубежа живопись неизвестных художников или графику известных художников. Я выбрал второе.

Первые работы коллекции Сальвадора Дали я приобрел случайно, для продажи. Первое, что я приобрел из его графики, - иллюстрации к «Божественной комедии» Данте.

Все сто листов. В тот момент я не помышлял делать выставки. Привез, чтобы кое-кому помочь с интерьером. Было хорошее предложение, и я им воспользовался.

Дальше я погрузился именно в исследование того, что подразумевает под собой livre d`artiste, то есть книга художника (термин указывает, в первую очередь, на концептуальное начало в создании книги, носителем которого является художник) и графика художников французской школы XX века. Меня это настолько заинтересовало и затянуло, что я начал что-то покупать для себя.

Дали мне всегда нравился, хотя импрессионисты для меня были важнее. Но Дали был интересен, причем не только как художник, но и как личность, перевернувшая очень многое в сознании людей и в искусстве ХХ века.

Впоследствии я начал приобретать еще разные графические произведения и лет семь-восемь назад увидел, что у меня появилось уже довольно много работ. Захотелось показать их людям. Первая выставка моей коллекции прошла в Краснодаре восемь лет назад.

- Что вас привлекает, восхищает в графике?

- Различие техник: есть офорты, есть сухая игла, есть литография, ксилография, линогравюра, техника пошуара - много разных. И для меня всегда было немножко загадкой то, зачем художник, который может взять холст, взять кисть, краски и написать картину, берется за очень сложный процесс графики.

Баннер на выставке.

Баннер на выставке.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- И как вы для себя ответили на этот вопрос?

- Во-первых, это возможность тиражирования. С любого графического листа можно сделать 250-350 экземпляров. В этом, кстати, и заключается ответ на вопрос, почему графика дешевле живописи. Но все равно это количество - 250 экземпляров - в просторах мира ничтожно мало.

- Сколько у вас работ Дали в коллекции и сколько из них вы привезли в Тверь?

- У меня не меньше 350 графических работ Дали, сюда привез примерно 80, причем это не только графика. В экспозиции будут представлены несколько оригинальных скульптурных объектов из стекла и бронзы плюс шесть сделанных при жизни художника его фотопортретов. Это фотографии, сделанные в том числе Дешарном, всю жизнь сопровождавшим Сальвадора Дали и ставшим его биографом.

- Графика каких периодов творчества Дали представлена на этой выставке? И чем все-таки она интересна?

- Можно увидеть мастерство художника с точки зрения линии. Если взять серию «Озорные сны Пантагрюэля» - из 25 листов сюда привез 13, то эта серия у меня уже лет шесть, но все равно, когда мы начинаем вывешивать эти работы, я подмечаю какие-то новые детали, подробности. Графика интересна тем, что ее очень интересно разглядывать. Добавлю, что Дали любил загадывать загадки. Например, о серии «Озорные сны Пантагрюэля» он говорил, что из 25 листов он на 24 сделал загадки, а на одном поместил ключ к разгадке.

Что касается периодов, то в этой экспозиции представлена полная перспектива его творчества в графике. Зритель сможет прочувствовать развитие графики Дали. В начале экспозиции есть иллюстрации к «Божественной комедии». Это путешествие по аду, чистилищу и раю. Лукавый Дали в это путешествие заложил развитие своего творчества. Ад сделан в технике молодого Дали, чистилище - в технике чуть более позднего, а рай - в той технике, которая была ему свойственна на момент создания этой серии.

- А сколько, если не секрет, стоит ваша коллекция Дали?

- Понимаете, стоимость уникальных вещей, а эти графические работы Дали подлинны и уникальны, зависит от желания одного человека их продать и другого их купить. Не назову стоимость. Могу сказать, что, к примеру, один лист - вот эта литография (указал на работу из серии «Сны Пантагрюэля») сейчас в Европе на аукционах стоит примерно 1200-1500 евро. Для сравнения: акварели Дали сейчас стоят не меньше 60-80 тысяч евро. За одну работу.

Эта работа сейчас в Европе может стоить от 1200 до 1500 евро.

Эта работа сейчас в Европе может стоить от 1200 до 1500 евро.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- Скульптуры, которые здесь будут представлены, тоже оригинальны?

- Да, конечно. Если говорить про стеклянные объекты, это наследие знакомства Дали с господином Жаком Домом - французским стеклодувом, владельцем стекольной мануфактуры в Нанси. Когда они познакомились в 1960-х годах, Дали услышал о технике pаte-de-verre, при применении которой стекло не выдувается, а крошится сначала в мелкий стеклянный песок, а потом запекается в различных формах. Это позволяет играть формами и оттенками. Когда Дали узнал об этой технике, он сразу воскликнул, что она создана для него. Эта техника позволяет воплощать сюрреалистичность, нетипичные формы и образы. В итоге Дали в сотрудничестве с Домом создал 24 стеклянных скульптурных объекта. Каждый из них был растиражирован в 150 экземплярах.

- Вы намерены еще привозить экспозиции из своей коллекции в Тверь?

- Да, планирую. В этом году ничего уже больше не привезу. А далее собираюсь привезти Кандинского и Пикассо, может, кого-то еще.

Часть описания к одной графических серий Дали. а внизу - его автограф.

Часть описания к одной графических серий Дали. а внизу - его автограф.

Фото: Александр ЖМУЛИН

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