Коллекционер Павел Башмаков перед выставкой в Твери: «Не я выбрал Дали, а он меня»

Первые работы гениального сюрреалиста Павел приобрел по воле случая... Фото: Александр ЖМУЛИН

Не нуждающийся в представлении Сальвадор Дали на начальном этапе своего пути в конце 1920-х годов вступил во Франции в группу сюрреалистов Андре Бретона - автора «Сюрреалистического манифеста». Дали быстро стал приобретать популярность, за что его соратники (к слову, левые по политическим взглядам) начали обвинять художника в склонности к коммерческой работе. Даже придумали анаграмму его имени и фамилии Avida Dollars («Жадный до долларов»). А в 1936 году вообще исключили его из своей группы. Когда находившегося тогда в Америке Сальвадора Дали облепили журналисты и спросили про это, он ответил, что его можно исключить из группы сюрреалистов, но нельзя исключить из сюрреализма. И добавил утверждение, которое он подтвердил всей своей жизнью: «Сюрреализм - это я». Именно эта фраза стала названием коллекции великого художника в частной галерее PS Gallery в Санкт-Петербурге и экспозиции некоторых работ из нее в Твери.

Выставка (12+) в столице Верхневолжья открылась 2 сентября в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Здесь представлены оригинальные графические работы и скульптуры Сальвадора Дали, но это еще не всё. Работает мультимедийный зал, где картины испанца «оживают» и зритель погружается в его сны.

Выставка открылась в музейно-выставочном центре. Фото: Александр ЖМУЛИН

Накануне открытия выставки корреспондент «КП»-Тверь» пообщался с приехавшим в Тверь владельцем PS Gallery Павлом Башмаковым - известным в нашей стране коллекционером. В прошлом году он уже привозил в Тверь экспозицию Марка Шагала.

- Павел, как вы пришли к тому, чтобы собрать коллекцию графики Дали и вообще стать коллекционером?

- Не я выбрал Дали, а он меня скорее. У меня изначально в мыслях не было становиться коллекционером, собирать графику Дали и других художников. Но так получилось, что мне было интересно всё, что связано с интерьером, с обустройством идеального дома. И когда я столкнулся с тем, что надо что-то вешать на стены в этом идеальном доме, возник выбор: привозить из-за рубежа живопись неизвестных художников или графику известных художников. Я выбрал второе.

Первые работы коллекции Сальвадора Дали я приобрел случайно, для продажи. Первое, что я приобрел из его графики, - иллюстрации к «Божественной комедии» Данте.

Все сто листов. В тот момент я не помышлял делать выставки. Привез, чтобы кое-кому помочь с интерьером. Было хорошее предложение, и я им воспользовался.

Дальше я погрузился именно в исследование того, что подразумевает под собой livre d`artiste, то есть книга художника (термин указывает, в первую очередь, на концептуальное начало в создании книги, носителем которого является художник) и графика художников французской школы XX века. Меня это настолько заинтересовало и затянуло, что я начал что-то покупать для себя.

Дали мне всегда нравился, хотя импрессионисты для меня были важнее. Но Дали был интересен, причем не только как художник, но и как личность, перевернувшая очень многое в сознании людей и в искусстве ХХ века.

Впоследствии я начал приобретать еще разные графические произведения и лет семь-восемь назад увидел, что у меня появилось уже довольно много работ. Захотелось показать их людям. Первая выставка моей коллекции прошла в Краснодаре восемь лет назад.

- Что вас привлекает, восхищает в графике?

- Различие техник: есть офорты, есть сухая игла, есть литография, ксилография, линогравюра, техника пошуара - много разных. И для меня всегда было немножко загадкой то, зачем художник, который может взять холст, взять кисть, краски и написать картину, берется за очень сложный процесс графики.

Баннер на выставке. Фото: Александр ЖМУЛИН

- И как вы для себя ответили на этот вопрос?

- Во-первых, это возможность тиражирования. С любого графического листа можно сделать 250-350 экземпляров. В этом, кстати, и заключается ответ на вопрос, почему графика дешевле живописи. Но все равно это количество - 250 экземпляров - в просторах мира ничтожно мало.

- Сколько у вас работ Дали в коллекции и сколько из них вы привезли в Тверь?

- У меня не меньше 350 графических работ Дали, сюда привез примерно 80, причем это не только графика. В экспозиции будут представлены несколько оригинальных скульптурных объектов из стекла и бронзы плюс шесть сделанных при жизни художника его фотопортретов. Это фотографии, сделанные в том числе Дешарном, всю жизнь сопровождавшим Сальвадора Дали и ставшим его биографом.

- Графика каких периодов творчества Дали представлена на этой выставке? И чем все-таки она интересна?

- Можно увидеть мастерство художника с точки зрения линии. Если взять серию «Озорные сны Пантагрюэля» - из 25 листов сюда привез 13, то эта серия у меня уже лет шесть, но все равно, когда мы начинаем вывешивать эти работы, я подмечаю какие-то новые детали, подробности. Графика интересна тем, что ее очень интересно разглядывать. Добавлю, что Дали любил загадывать загадки. Например, о серии «Озорные сны Пантагрюэля» он говорил, что из 25 листов он на 24 сделал загадки, а на одном поместил ключ к разгадке.

Что касается периодов, то в этой экспозиции представлена полная перспектива его творчества в графике. Зритель сможет прочувствовать развитие графики Дали. В начале экспозиции есть иллюстрации к «Божественной комедии». Это путешествие по аду, чистилищу и раю. Лукавый Дали в это путешествие заложил развитие своего творчества. Ад сделан в технике молодого Дали, чистилище - в технике чуть более позднего, а рай - в той технике, которая была ему свойственна на момент создания этой серии.

- А сколько, если не секрет, стоит ваша коллекция Дали?

- Понимаете, стоимость уникальных вещей, а эти графические работы Дали подлинны и уникальны, зависит от желания одного человека их продать и другого их купить. Не назову стоимость. Могу сказать, что, к примеру, один лист - вот эта литография (указал на работу из серии «Сны Пантагрюэля») сейчас в Европе на аукционах стоит примерно 1200-1500 евро. Для сравнения: акварели Дали сейчас стоят не меньше 60-80 тысяч евро. За одну работу.

Эта работа сейчас в Европе может стоить от 1200 до 1500 евро. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Скульптуры, которые здесь будут представлены, тоже оригинальны?

- Да, конечно. Если говорить про стеклянные объекты, это наследие знакомства Дали с господином Жаком Домом - французским стеклодувом, владельцем стекольной мануфактуры в Нанси. Когда они познакомились в 1960-х годах, Дали услышал о технике pаte-de-verre, при применении которой стекло не выдувается, а крошится сначала в мелкий стеклянный песок, а потом запекается в различных формах. Это позволяет играть формами и оттенками. Когда Дали узнал об этой технике, он сразу воскликнул, что она создана для него. Эта техника позволяет воплощать сюрреалистичность, нетипичные формы и образы. В итоге Дали в сотрудничестве с Домом создал 24 стеклянных скульптурных объекта. Каждый из них был растиражирован в 150 экземплярах.

- Вы намерены еще привозить экспозиции из своей коллекции в Тверь?

- Да, планирую. В этом году ничего уже больше не привезу. А далее собираюсь привезти Кандинского и Пикассо, может, кого-то еще.