В Твери и районах области изменены несколько маршрутов автобусов "Транспорта Верхневолжья"

Изменения коснулись Твери, Калининского, Ржевского, Конаковского и Зубцовского районов.
Фото: Александр ЖМУЛИН
С 1 сентября скорректированы несколько маршрутов в Твери и Калининском районе, Ржеве, Зубцове и Конаково, сообщает пресс-служба "Транспорта Верхневолжья".
У некоторых автобусов изменился путь следования, отдельные маршруты были продлены. Несколько автобусов поменяли расписание, а также добавились новые рейсы и остановки.
Маршрут №107
Добавлен остановочный пункт «Поворот на Яковлево», между остановочными пунктами «Кувшиново» и «Васильевское»
Маршруты №№ 111,119
Изменено время отправления отдельных рейсов.
На маршруте № 111 - рейсы в 9:50 и 13:25 вместо 9:40 и 13:15.
На маршруте № 119 рейс в 18:30 вместо 18:15.
Маршрут № 2
Добавлен рейс в 4:55 из Мигалово по выходным дням.
Маршруты №№ 2,10
Маршруты будут выполнять отдельные рейсы до кирпичного завода (расположен вблизи станции «Ржевский мемориал». Время прибытия и отправления рейсов синхронизировано с графиком работы предприятия.
Маршрут № 13
Продлён от Нижнего Бора до деревни Юрятино.
Маршрут № 339
Маршрут будет совершать заезд в деревню Митьково в прямом и обратном направлении.
Маршрут №102
По четвергам автобус будет следовать через Брычево до деревни Дерибино. Рейсы из Зубцова в 7:30, 13:40, из Дерибино в 8:15, 14:15.
Маршрут №203
Первый рейс из Конаково будет отправляться в 6:15, от паромной переправы в 7:10.