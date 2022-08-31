Досуг в Твери с 31 августа по 7 сентября: Воздухоплавание, джаз, синти-поп, Дали и праздник в ТЮЗе

Впереди - фестиваль воздухоплавания, концерт в честь юбилея в ТЮЗе и еще немало интересного. Фото: Алиса КОЗЛОВА

ФЕСТИВАЛИ

На большом воздушном шаре…

3 сентября в парке активного отдыха «Гришкино» состоится ежегодный Бурашевский фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж».

Гостей фестиваля помимо зрелища огромных воздушных шаров в небе ждут аттракционы для детей и взрослых, веревочный городок, тюбинги, катание на лошадях, настольные игры, творческие мастер-классы, детский технопарк, выставки, спортивные состязания и, конечно, разнообразные концертные программы.

Действие на сцене будет разворачиваться с 13 часов: там запланированы выступления детских и взрослых творческих коллективов Калининского района и Тверской области, концерт тверских кавер-групп «Электронная книга моей бабушки» и «Cover Crash», дискотека 80-х и 90-х.

Вход свободный.

0+

КОНЦЕРТЫ

Трое в музыкальной лодке

3 сентября в 19:00 в тверском центре современной культуры «Рельсы» состоится концерт кроссовер-джаз коллектива «Troe». Это трио музыкантов, играющих на рояле, саксофоне, ударных. Этого достаточно, чтобы радовать публику отличным саундом.

В своей музыке «Troe» лаконично сочетают джазовые импровизации, минималистичную неоклассику и порой рок-н-ролл.

Добавим, что «Troe» - победители Московского джазового фестиваля 2022 года.

Записаться на концерт можно на сайте «Рельсов».

Цена билета: 1000 рублей.

12+

Эстетика синти-попа и диско

3 сентября в 18:00 в клубе "BIGBEN" в Твери начнется концерт инди-исполнительницы из Санкт-Петербурга - Стереополины.

Как написано в анонсе, ее музыка восходит к синти-попу 80-х и эстетике красного диско. При этом Карина Моргунова (настоящее имя артистки) не ударяется лишь в ностальгию и ретро-стилизацию. Она поет не только про любовь и советский ДК, а высказывается на актуальные темы, будь то политика или абьюзивные отношения.

Стереополина все делает сама - не только сочиняет песни, но также аранжирует и записывает их.

Цена билетов: от 500 (танцпол) до 900 рублей.

16+

СПЕКТАКЛИ

Концерт-капустник в честь 90-летия

Для Тверского ТЮЗа наступающий театральный сезон будет юбилейным - 90-м. Не откладывая дело в долгий ящик, в театре решили сразу отметить юбилейный сезон.

4 сентября в 17:00 ТЮЗ приглашает на праздничный концерт-капустник.

Как сказано в анонсе, Тверской ТЮЗ - это театр, в котором есть и традиционные театральные формы, и современное воплощение классики, и спектакли по популярным книгам, и экспериментальные постановки, и проекты для зрителей всех возрастов.

В театрализованном концерте артисты попробуют выяснить, что же больше всего нравится тверскому зрителю.

Персонажи разных спектаклей и проектов театра встретятся на сцене, будут спорить, сражаться за внимание зрителей и устраивать баттлы. Будет весело и музыкально.

Цена билетов: от 300 до 600 рублей.

12+

ВЫСТАВКИ

Сюрреализм - это он

2 сентября в Тверском городском музейно-выставочном центре откроется большая выставка одного из самых эпатажных художников ХХ века Сальвадора Дали «Сюрреализм - это Я». Жители и гости города смогут увидеть оригиналы графики сюрреалиста и их «ожившие» версии в зале мультимедиа.

Привезет работы Дали в Тверь известный российский коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков.

Также у посетителей выставки будет возможность увидеть «Живые сны» Сальвадора Дали: при помощи мультимедиа работы художника «оживут» под впечатляющее музыкальное сопровождение. На выставке можно будет сделать фото на знаменитом диване в форме губ - копии того, что стоит в музее Дали в Испании.

Выставка будет открыта до 30 октября.

Цена билетов: от 300 до 400 рублей.

12+