План на 416 км: В Тверской области больше чем вдвое увеличили объемы дорожных работ в рамках нацпроекта

В регионе наращивают объемы ремонта дорог в рамках нацпроекта. Фото: ПТО

В регионе наращивают объемы ремонта автотрасс. Причем чем дальше, тем больше. Если за предыдущие три года (2019-2021) было отремонтировано около 1080 км дорог, то в планах на следующие три года (2023-2026) - уже свыше 1300 км. Заметно увеличены объемы дорожного ремонта и в текущем году. 30 августа на заседании областного правительства был рассмотрен ход реализации в Верхневолжье нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Губернатор Игорь Руденя в начале заседания отметил, что в регионе с 2017 года успешно реализуется программа ремонта дорог.

- С начала реализации национального проекта эта работа вышла на новый уровень, - подчеркнул глава региона.

На заседании областного правительства. Фото: ПТО

По информации областного Минтранса, в 2022 году в рамках нацпроекта запланировано отремонтировать 416 км автодорог - в два с лишним раза больше, чем в 2021-м. В прошлом году работы проводились на 201 км.

На данный момент отремонтировано 310 км трасс. Всего в текущем году по проекту приводят в порядок 37 объектов.

К примеру, завершены работы на трассах Сонково - Кой, Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково, «Золотое кольцо» - Щеколдино, Дмитрова Гора - Федоровское, Бежецк - Поречье. В стадии завершения находятся направление Торжок - Раменье, подъезд к деревне Забелино, участок дороги Тверь - Ржев через Старицу.

Изначально в планах на этот год значился ремонт 405 км автотрасс, но объем увеличили в том числе благодаря экономии в ходе конкурентных процедур.

Дополнительно в перечень объектов дорожного ремонта были включены следующие участки: на дороге от М-9 до Торопца и Плоскоши, трассе Бежецк - Кесова Гора - Кашин. А также несколько мостов.

В Твери в плане работ по нацпроекту - 52,5 км улично-дорожной сети. Уже отремонтировано 45 км.

Завершены работы по улицам Медниковской и Крайней, Хромова, Ушакова и Спартака, на бульваре Ногина. В завершающей стадии ремонт набережной реки Лазури, проезда от улицы Индустриальной до деревни Новая Константиновка, бульвара Гусева, дороги от улицы Королева до улицы Левитана и других объектов.

Самый масштабный региональный проект в дорожной сфере сейчас - строительство Западного моста через Волгу в Твери. Непосредственно само мостовое сооружение должны возвести до 2025 года. Подрядчиком является «Дорожная строительная компания», которая зарегистрирована в Кесовой Горе.

Проект помимо строительства автомобильного шестиполосного моста (длина - 349,57 метра, ширина - 38,05 метра) и подъездных дорог (их протяженность составит 2,99 км) включает в себя реконструкцию Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

В целом на реализацию масштабного проекта выделено 13,4 млрд рублей из федерального бюджета.

На заседании областного правительства также прозвучала интересная новость: по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в регионе создается единая платформа управления транспортной системой Тверской городской агломерации. В частности, предусмотрено создание 57 пунктов учета интенсивности движения транспорта в Твери и ее окрестностях.

Игорь Руденя, резюмируя, подчеркнул: необходимо обеспечить проведение всех ремонтов точно в установленные контрактами сроки с соблюдением всех требований качества. Последнее строго проверяется спецкомиссиями. В случае выявления недочетов подрядчики должны исправлять их за свой счет.

СПРАВКА КП

Протяженность дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области равняется 15 021 км. По этому показателю наш регион - лидер в Центральном федеральном округе. Ближе всех к нам Московская область с 14 100 км, а также Воронежская и Смоленская области с 8741 км и 8305 км соответственно.