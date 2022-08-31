Что изменится в Тверской области с 1 сентября 2022 года

1 сентября изменения ждут тверских школьников, впрочем, не только их. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Льготный проезд в транспорте

Льготный проезд для учащихся возвращается с 1 сентября. В Тверской области можно будет компенсировать 50% стоимости абонементов "Рабочего дня", "Ежедневно", "Выходного дня", "На даты" на обычные поезда. Оформление документов через Министерство социальной защиты населения Тверской области.

Как сообщает Московско-Тверская ППК, в Москве станут на 50% дешевле разовые билеты на обычные поезда, экспрессы "Ласточка" и абонемент "Ежедневно" на 30 дней по выбранному маршруту нескоростных поездов.

В Московской области станут на 50% дешевле разовые билеты на обычные поезда.

Изменения в школах

Число больных ковидом увеличивается, поэтому с 1 сентября в школах будут возобновлены ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной термометрией. Правда, уводить школьников на дистант власти не планируют.

Также в школах вводится новая церемония. Каждая неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. В конце недели после последнего урока флаг будут спускать. Церемония потребует участия в ней знаменосца и ассистентов. Для этого в школах будет создана знаменная группа.

Также по всей стране вводится запрет на пользование мобильными телефонами на уроках.

ЖКХ: новые расчёты, но старые тарифы

1 сентября 2022 года вступил в силу постановление правительства России, по которому плата за коммунальные ресурсы, израсходованные на общедомовые нужды, будет рассчитываться по новым правилам. Однако, вместе с этим, тарифы были зафиксированы до 31 декабря, поэтому плата никак не взымается.

Техосмотр без аптечки и огнетушителя

С начала сентября при проведении техосмотра перестанут проверять наличие аптечки, аварийного знака, огнетушителя, а также шумность глушителей и повреждение тормозных трубок. Кроме того, обновятся формы диагностических карт на автобусы и другие виды ТС. Поправки затронут собственников автомобилей, для которых проведение техосмотра осталось обязательным.

Онлайн-шоппинг без персональных данных

Онлайн-магазинам запретят требовать от покупателей персональные данные, если это не предписано законом. Кроме того, закон будет защищать потребителей, в случае если их права были нарушены в уже подписанном договоре.

Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина свое полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке.

Русские приложения в смартфонах

На смартфоны, которые продаются в России, с начала осени будут предустанавливать российский магазин приложений. Нововведение касается только устройств, которые работают на операционной системе Android.

Открытие банковских счетов онлайн

Банкам с универсальной лицензией с 1 сентября обязаны будут обеспечить физическим лицам возможность открывать счета и получать кредиты без личного присутствия.

Расширение прав инвалидов

Люди с инвалидностью I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе высшее или среднее профессиональное образование.

Школьники и студенты колледжей с инвалидностью получат право на гарантированное двухразовое питание.