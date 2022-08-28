Коронавирус в Твери, последние новости на 28 августа 2022: смертельное ДТП, пёс-спасатель и лоси на дорогах

В Тверской области растет количество заболевших
Фото: ПТО
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 28 августа 2022 года.
За сутки коронавирусом заболело 263 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 169 402 случая заражения.
Выздоровели 162 974 пациента (+130).
Умер 2761 человек (+1).
Госпитализированных за минувшие сутки 0 человек.
Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,4%).
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 122 (+87) случая заражения коронавирусом.
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район 12 784 (+25)
Ржев 9120 (+12)
Калининский район 7332 (+14)
Вышневолоцкий городской округ 6776 (+9)
Торжок 5530 (+1)
Кимры 5093 (+10).
Оперативные данные на 28 августа 2022 года.
Смертельное ДТП произошло 27 августа на 1316 км автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" в Кимрском районе Тверской области.
Водитель мотоцикла "Иж Планета-5" без номеров, с коляской, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой".
В результате ДТП мотоциклист погиб, пострадали 31-летний водитель и 30-летняя пассажирка "Лады", а также двое детей - 5 лет и 3 года, которые ехали в "Ладе" и были пристегнуты.
Пес-спасатель из Твери по кличке Роберт стал дипломантом премии "Мой ласковый и нужный зверь". Его наградили посмертно.
Самая добрая премия вручается животным за по-настоящему человеческие поступки и зоозащитникам за благородство и помощь.
Награждение состоялось 27 августа в Калининградской области, в Зеленоградске. Под закрытие церемонии организаторы показали на большом экране ролик "Бродит по улицам пёс...", в котором Роб сыграл, сам того не ведая, главную роль.
Водителей Тверской области предупредили о миграции лосей с начала сентября. Осенью начинается период гона лосей, во время которого дикие животные активно передвигаются в поисках пары, становятся менее осторожными и чаще выходят на проезжую часть.
В 2022 году зафиксировано 257 ДТП с участием диких животных, из которых 25 - с пострадавшими: один человек погиб и 34 пострадали.
Будьте внимательны и осторожны!