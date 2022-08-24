Чем порадуют публику театры Твери в новом сезоне

Театралы ждут ждут новых встреч с прекрасным. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока у нас солнце жарит, как в разгар лета, но август на исходе, скоро осень. А в сентябре стартует очередной театральный сезон. Что же нового ждет поклонников сценического действа в театрах Твери, а также в областной филармонии?

Начнем мы с Тверского театра юного зрителя. Как-никак у него это будет юбилейный, 90-й сезон.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Коллектив ТЮЗа ожидает юбилейный сезон - 90-й. Фото: ТЮЗ

ТЮЗ начнет праздновать юбилейный сезон сразу и громко! Уже 4 сентября в 17:00 порадует праздничным концертом-капустником. На большой сцене встретятся персонажи разных спектаклей и проектов театра…

Также напомним, что в начале сентября в ТЮЗе покажут несколько спектаклей в рамках фестиваля «Эхо БДФ»: «Сочинение про Джобса» от петербургского «Театрального проекта 27» (7 сентября), «Мой дядюшка был вишней» от воронежского «Нового театра» (8 и 9 сентября), «Мио, мой Мио!» от Казанского театра юного зрителя (9 сентября), «Тео - театральный капитан» от московского музыкального театра «Экспромт» (10 сентября), «Малыш и Карлсон» от Московского губернского театра (11 сентября).

В новом сезоне ТЮЗ подарит своему зрителю девять премьер.

21 сентября публике явят первую из них - «Хождение за три моря» (12+). Это спектакль к 550-летию путешествия Афанасия Никитина в Индию. Режиссер-постановщик - актриса театра Галина Сергеева. В ее багаже уже несколько постановок на сцене родного ТЮЗа.

13 октября будет представлена музыкальная комедия «Пигмалион» (12+) по пьесе Бернарда Шоу и мюзиклу «Моя прекрасная леди» Алана Джея Лернера. Ее ставит режиссер из Санкт-Петербурга Наталия Лапина. В ТЮЗе уже показывали ее спектакли «Алиса» и «Король Лир».

Во второй половине октября (ориентировочно 20 октября) на камерной сцене выйдет спектакль по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского (12+). Режиссер - корифей ТЮЗа Александр Романов.

В ноябре театр представит премьеру спектакля для детей и семейного просмотра «Сказки на всякий случай» (6+) от актера ТЮЗа, у которого уже есть и опыт постановки, Сергея Зюзина. Художником выступает Татьяна Павлова, знакомая по постановкам режиссера Вероники Вигг.

В декабре ожидается премьера зимнего фолк-мюзикла от режиссера Евгения Зимина «Изумрудные бусы» (6+) по сказке Владимира Одоевского «Мороз Иванович». Хореограф - Артур Ощепков, художник - Елисей Шепелёв.

В первой половине 2023 года запланированы выпуск спектакля-бродилки по театру в честь 90-летнего юбилея, спектакль «Журавль и цапля» (6+) на площадке бывшего кафе «Лукоморье» и еще несколько работ на камерной сцене.

Конечно же, публику в ТЮЗе ждут и уже знакомые спектакли, в том числе «Гроза» (12+), «Приключение Гекльберри Финна» (12+), «Фауст. Первый опыт» (16+), «Король Лир» (16+), «Зверский детектив» (12+) и другие.

ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

В театре драмы новый сезон будет 277-м. Фото: ТАТД

Старейший театр Твери предварит открытие своего уже 277-го сезона показом на камерной сцене 1 сентября в 19:00 драмы по пьесе Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишмаан» (18+). Это постановка Никиты Бахметьева. Действие перенесет зрителя на ирландский остров, в центре сюжета - несчастный Калека Билли, который получает предложение о съемках в голливудском фильме про ирландских рыбаков…

Как и в ТЮЗе, в Тверском театре драмы откроют фестиваль «Эхо БДФ» - 6 сентября в 19:00 на большой сцене покажут спектакль «Маленький принц» в исполнении Сергея Безрукова, руководителя Московского губернского театра. 7 сентября в 11:00 на малой сцене - «Русалочку» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

Официально откроет сезон драмтеатр 9 сентября (в 18:30 на большой сцене) премьерой этой весны - комедией «Укрощение строптивой» (16+) по пьесе Шекспира в постановке Геннадия Шапошникова.

22 и 24 сентября, 20 октября на малой сцене театра представят премьеру - творческие встречи с народной артисткой РФ Ириной Андриановой «Лица и встречи» (12+).

7, 8 и 9 октября на большой сцене - премьера комедии «Таланты и поклонники» (16+) Александра Островского в постановке Александра Павлишина.

В финале осени зрителей ожидает премьера знаменитой комедии Николая Гоголя «Женитьба» в постановке режиссера московского Малого театра Андрея Цисарука.

Завершит театр 2022 год премьерой музыкальной сказки «Стойкий оловянный солдатик» Ганса Христиана Андерсена от режиссера Иоланты Мельниковой.

Кроме того, в сентябре запланированы гастроли Академического русского театра им. Е. Вахтангова (Владикавказ). На сцене театра драмы покажут спектакли «Лес» Островского (13 и 14 сентября), «Бал воров» Ануя (15 и 16 сентября), «Леший» Чехова (17 и 18 сентября) и «Волшебная лампа Алладина» Непряхина (17 и 18 сентября).

ТЕАТР КУКОЛ

Для театра кукол новый сезон будет 79-м. Фото: Тверской театр кукол

Новый, 79-й сезон труппа театра начнет с участия в режиссерской лаборатории фестиваля «Эхо БДФ». Тема - «Сказки на новый лад», рассказанные языком актуального театра кукол. Показы эскизов запланированы на 7 и 8 сентября.

17 сентября в 11.00 на сцене Театра кукол состоится премьера - цирковое представление «Муха-Цокотуха» (0+) по мотивам стихотворения Корнея Чуковского. Это постановка творческой группы из Санкт-Петербурга: режиссера Варвары Купоровой, художника Юлии Гамзиной и музыкального оформителя Полины Огарковой. Спектакль удивит необычной цирковой формой, красочной сценографией и выразительными характерными куклами.

18, 20, 21 и 22 сентября в 11:00 в Театре кукол пройдут премьерные показы спектакля «Огневушка» (0+) по мотивам уральского сказа Павла Бажова в постановке режиссера Алексея Уставщикова, художницы Анастасии Кардаш и композитора Татьяны Алешиной. «Огневушка» - это трогательная, полная чудес и волшебства история о чистом душой и сердцем мальчике Федюньке и предвестнице залежей золота девице Огневушке-Поскакушке.

К концу календарного года Театр кукол планирует пополнить репертуар сразу несколькими постановками. Так, началась активная подготовка к выпуску спектакля «Жили-были гуси» (0+) по пьесе современного драматурга Андрея Лактюхова. Режиссер спектакля - актриса Тверского театра кукол Екатерина Матвеева (уже ставила в театре «Потешную сказку» и «Сказки Колобка»). Спектакль будет решен в стиле вестерна с элементами игрового квеста, в котором смогут поучаствовать и зрители.

В планах на 2023 год - большая работа по восстановлению спектакля «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

ФИЛАРМОНИЯ

Для филармонии новый сезон будет 86-м. Фото: Тверская филармония

Не могли мы оставить без внимания и наш тверской храм музыки. Учитывая, что филармония радует множеством концертов, остановимся на сентябре и октябре.

Новый, уже 86-й концертный сезон Тверская филармония открывает 17 сентября в 19:00 концертом с участием губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова, губернаторского камерного хора «Русский партес» под управлением Максима Перадзе, а также своих солистов и других коллективов. В программе - произведения русских и зарубежных композиторов.

20 сентября «Московские виртуозы» представят проект «Грезы любви» - программу, посвященную творчеству немецкого композитора-романтика Роберта Шумана и любви всей его жизни - Кларе.

25 сентября выступит группа «Classy Jazz» с саксофоном, кларнетом, волынкой и французской гармоникой.

27 сентября запланирован концерт ансамбля саксофонов «NOVO». Они исполнят барочный хорал и шедевры симфонической музыки.

7 октября впервые в нашей филармонии в рамках фестиваля «Музыкальная осень в Твери» выступит звезда мировой оперы, народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло.

8 октября состоится вечер французской музыки с трубой и органом.

15 октября фортепианный дуэт ST-duo исполнит произведения Бородина, Чайковского, Свиридова и некоторых других композиторов.

25 октября запланирован вечер органной музыки с Константином Волостновым.

Следите за афишами.