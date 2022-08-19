Хирург извлёк стрелу из головы раненного пса в Тверской области

Во время поездки в ветклинику. Пёс еще со стрелой: вид спереди и вид сзади. Фото: VK/Татьяна Лебедева/коллаж

Сразу сообщаем: из головы раненного в Нелидово пса стрела извлечена, пёс жив…

18 августа в Нелидово на одной из улиц был обнаружен несчастный черный кобель со стрелой (то ли от лука, то ли от арбалета) в основании черепа. Неравнодушные жители бросили клич о помощи собаке. Помочь взялась любитель животных Татьяна Лебедева, местный зооволонтер. Она нашла автомобиль и повезла пса за 300 километров к ветеринару-хирургу в Редкино Конаковского района. Была надежда на благополучный исход.

Как сообщили «КП»-Тверь» в ветклинике в Редкино, собаку прооперировали вечером 18 августа, сразу по приезде. Стрелу извлекла главврач ветклиники, квалифицированный хирург Ирина Белянкина.

- Собака уже отошла от наркоза. Чувствует себя хорошо, сейчас она находится в нашем стационаре под присмотром, - сообщили нам в редкинской ветклинике.

Татьяна Лебедева рассказала, что приедет за псом в воскресенье, 21 августа. По ее словам, она еще не разобралась с оплатой за операцию и лечение собаки, но думает, что проблем не будет: добрые люди стихийно начали собирать деньги для помощи бедолаге.

Что будет дальше с псом, ведь он бездомный? Татьяна говорит, что пока рано озвучивать что-то конкретное, но она постарается найти ему хорошего хозяина.

И, кстати, у пса может появиться новое имя. Его сама же Татьяна в комментарии в соцсети и озвучила, называя кобелька Чингачгуком.

Добавим, что полиция ведет поиски того, кто так жестоко обошелся с бездомным псом, пустив него в стрелу. Вдруг найдут…